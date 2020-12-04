Митингующие под Радой предприниматели перекрыли движение по улице Грушевского

Предприниматели проводят под Верховной Радой Украины акцию протеста "SaveФОП". Они требуют от депутатов принять законопроект об упрощенной системе налогообложения малого и среднего бизнеса.

Участники акций протеста в правительственном квартале в центре Киева утром 4 декабря перекрыли автомобильное движение по улице Грушевского, сообщила столичная полиция в Telegram.

"Митингующие перекрыли движение по улице Грушевского в обоих направлениях – от Крепостного переулка до Европейской площади, а также выезд на улицу Институтскую", – рассказали полицейские.

Агентство "РБК-Украина" уточняет, что предприниматели проводят акцию протеста "SaveФОП", которую организовал "Союз защиты предпринимателей". Участники протеста требуют от парламента принять законопроект об упрощенной системе налогообложения малого и среднего бизнеса.

Telegram-канал "Политика Страны" пишет, что акция началась в 9.00. На нее приехало около 3 тыс. человек. Люди пытались блокировать проходы к зданию Рады, чтобы требовать от депутатов принятия нужных законопроектов. Полиция же установила живые коридоры для свободного прохода депутатов.

Пресс-служба полиции Киева уточнила, что полицейские взяли под охрану центральную часть столицы. К охране правопорядка привлекли работников структурных подразделений полиции и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

"Чтобы не допустить правонарушений и обеспечить мирное проведение мероприятий, представители полиции диалога и других профильных служб проводят с участниками акции превентивную, профилактическую разъяснительную работу", – говорится в сообщении.

Полицейские попросили водителей заранее планировать маршруты с учетом этой информации.

Массовые акции протеста предпринимателей продолжаются с 17 ноября. В этот день предприниматели собрались на акцию протеста "Право на труд", во время которой днем произошли столкновения с силовиками. Стычки возобновились вечером после того, как народные депутаты не поддержали законопроект №4313-д об отсрочке введения кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей (ФЛП).

Впоследствии 1 декабря Верховная Рада приняла разработанный профильным комитетом законопроект №4439-д, предусматривающий отсрочку введения обязательных кассовых аппаратов до 1 января 2022 года для ФЛП, которые являются плательщиками единого налога второй – четвертой групп.

Сегодня Рада планирует рассмотреть проект закона №4430 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период карантина, сказано в повестке дня Рады.