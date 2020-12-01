"Печаль". Гетманцев прокомментировал отсрочку введения кассовых аппаратов для ФЛП до 2022 года

Глава парламенсткого комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев после принятия Верховной Радой решения об отсрочке введения кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей, заявил, что "Последний акт балета РРО-2020 отыгран".

Нардеп от "Слуги народа", глава парламенсткого комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев назвал "печалью" отсрочку обязательного применения кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.

"Ну что ж... Последний акт балета РРО-2020 отыгран. Решение принято. Печаль", – написал он в Telegram.

20 сентября 2019 года Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий использовать программные регистраторы расчетных операций (РРО) наряду с традиционными, а также обязывающий физлиц-предпринимателей использовать РРО. При этом введение программных РРО не коснулось физлиц, а также физлиц-предпринимателей, которые находятся в первой группе налогообложения. 17 декабря его подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Норма о применении РРО физлицами-предпринимателями со второй по четвертую группу, а также всеми ФЛП из "группы риска" (интернет-магазины; курьерские службы; реализаторы сложной бытовой техники и электроники, на которую выдается гарантия; продавцы ювелирных изделий, запчастей, подержанных товаров; рестораны, кафе; туристические агентства, гостиницы, сервисы по бронированию) должна была вступить в силу с 1 января 2021 года. С 1 апреля 2022 года использовать РРО должны были все группы ФЛП, кроме первой.

Верховная Рада 17 ноября не смогла принять в первом чтении законопроект №4313-д об отсрочке введения кассовых аппаратов для предпринимателей.

1 декабря в Киеве под стенами Верховной Рады проходит акция протеста предпринимателей "SaveФОП", организованная "Союзом защиты предпринимателей". Ее участники требуют принять законопроекты об упрощенной системе налогообложения малого и среднего бизнеса, а также отменить введение фискальных кассовых аппаратов.

Верховная Рада 1 декабря приняла разработанный профильным комитетом законопроект №4439-д, предусматривающий отсрочку до 1 января 2022 года введения обязательных кассовых аппаратов для физических лиц – предпринимателей второй – четвертой групп. Также парламент отменил кэшбек – норму о компенсации покупателям по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы штрафных санкций, примененных к бизнесу.