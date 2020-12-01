Рада отсрочила введение кассовых аппаратов для ФЛП до 2022 года

Принятый в двух чтениях законопроект №4439-д переносит до 1 января 2022 года обязательное применение регистраторов расчетных операций для физлиц-предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй – четвертой групп.

Верховная Рада Украины приняла разработанный профильным комитетом законопроект №4439-д, предусматривающий отсрочку введения обязательных кассовых аппаратов для физических лиц – предпринимателей. За основу за него проголосовали 320 депутатов, а в целом – 319, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

До голосования Разумков внес предложение включить проект в повестку дня и рассмотреть его по процедуре аd hoc. Предложение поддержали 324 нардепа.

Документ переносит до 1 января 2022 года обязательное применение РРО (регистраторов расчетных операций) для ФЛП, которые являются плательщиками единого налога второй – четвертой групп. Объем их дохода в течение года не должен превышать предельный объем дохода первой группы плательщиков единого налога, кроме осуществляющих деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогов.

Исключаются нормы о компенсации покупателям по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы штрафных санкций, примененных к бизнесу. Отменяются также штрафы за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО.

Применение сниженных финансовых санкций продлевается до 1 января 2022 года за нарушение бизнесом отдельных требований закона об использовании РРО при проведении расчетных операций.

Народный депутат Украины от фракции "Голос" Ярослав Железняк предупредил, что документ может многим не понравиться, но он является компромиссным.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что документ создает для малого бизнеса "абсолютно простые условия существования".

Сегодня с утра в Киеве под стенами Верховной Рады проходит акция протеста предпринимателей "SaveФОП", организованная "Союзом защиты предпринимателей". Ее участники требуют принять законопроекты об упрощенной системе налогообложения малого и среднего бизнеса, а также отменить введение фискальных кассовых аппаратов.

Верховная Рада 17 ноября не смогла принять в первом чтении законопроект №4313-д об отсрочке введения кассовых аппаратов для предпринимателей.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев говорил, что законопроект №4313-д переносит сроки введения регистратора расчетных операций (РРО) для всех физлиц-предпринимателей (ФЛП), кроме занятых в "рисковых сферах деятельности". К ним относятся торговля в интернете ювелирными изделиями, товарами секонд-хенд и автозапчастями.

Гетманцев обратил внимание, что предыдущий законопроект №4313 не получил поддержки, поскольку в нем отсрочку прописали для всех ФЛП. Этот документ 4 ноября набрал 212 голосов народных депутатов при необходимых 226.

Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла законопроект, позволяющий использовать программные РРО наряду с традиционными. Законопроект обязывает ФЛП использовать РРО. При этом введение программных РРО не коснулось ФЛП первой группы налогообложения. 17 декабря его подписал президент Украины Владимир Зеленский.