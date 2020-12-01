Под Верховной Радой проходит митинг предпринимателей. Фоторепортаж
Фото: rbc.ua
Фото: rbc.ua
Фото: rbc.ua
Фото: rbc.ua
Фото: rbc.ua
Фото: rbc.ua
Фото: rbc.ua
Фото: rbc.ua
Фото: rbc.ua
Фото: rbc.ua
Фото: rbc.ua
Фото: rbc.ua
Фото: rbc.ua
Фото: rbc.ua
Фото: rbc.ua
1 декабря в Киеве под стенами Верховной Рады проходит акция протеста предпринимателей, сообщает "РБК-Украина"
. Акция протеста SaveФОП организована "Союзом защиты предпринимателей". Основные требования – принятие парламентом законопроектов об упрощенной системе налогообложения малого и среднего бизнеса, а также отмена введения фискальных кассовых аппаратов. Из-за митинга сотрудников столичной полиции, военнослужащих Национальной гвардии, полицию диалога, взрывотехников перевели на усиленный режим работы, сообщили
в полиции.