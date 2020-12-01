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Под Верховной Радой проходит митинг предпринимателей. Фоторепортаж

Сегодня 10.23
1 декабря в Киеве под стенами Верховной Рады проходит акция протеста предпринимателей, сообщает "РБК-Украина". Акция протеста SaveФОП организована "Союзом защиты предпринимателей". Основные требования – принятие парламентом законопроектов об упрощенной системе налогообложения малого и среднего бизнеса, а также отмена введения фискальных кассовых аппаратов. Из-за митинга сотрудников столичной полиции, военнослужащих Национальной гвардии, полицию диалога, взрывотехников перевели на усиленный режим работы, сообщили в полиции.
Теги: Верховная Рада, Киев, митинг, кассовые аппараты
 

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