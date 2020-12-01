Под Верховной Радой проходит митинг предпринимателей. Фоторепортаж

17 ноября, 2020 16.15

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложили снять с рассмотрения этот документ и создать по нему рабочую группу.