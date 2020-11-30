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Зеленский предложил отсрочить на год обязательное использование кассовых аппаратов для ФЛП

Законопроект президента Украины Владимира Зеленского сохраняет штрафы за нарушение требований закона об использовании регистраторов расчетных операций.

Зеленский полагает, что его законопроект уменьшит административную нагрузку на бизнес
Зеленский полагает, что его законопроект уменьшит административную нагрузку на бизнес
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект №4439 об отсрочке до 1 января 2022 года обязательного использования кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей (ФЛП), которые являются плательщиками единого налога второй – четвертой групп. Об этом говорится в тексте президентского документа на сайте Верховной Рады Украины.

Документ предлагается определить предельный объем доходов для использования упрощенной системы уплаты единого налога. Кроме этого, президентский законопроект продлевает до 1 января 2022 года применение пониженных размеров штрафов за нарушение требований закона об использовании регистраторов расчетных операций (РРО) при расчетах.

Среди прочего, законопроект отменяет штрафы за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО. Документ вводит понятие "дистанционные услуги" и отменяет РРО для их предоставления при условии расчетов с помощью банковских систем.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он обеспечит создание условий для адаптации малого бизнеса к применению новых правил учета расчетных операций, уменьшит административную нагрузку на бизнес, а также будет способствовать сохранению рабочих мест, развитию предпринимательства и выведению экономики из тени.

Все это приведет к увеличению доходов как государственного, так и местных бюджетов, считают на Банковой.

Зеленский принял такую инициативу после того, как 17 ноября в Киеве предприниматели выступили против введения кассовых аппаратов и карантинных ограничений. Во время акции произошли столкновения между предпринимателями и силовиками. Стычки вспыхнули с новой силой вечером после того, как депутаты не поддержали законопроект №4313-д об отсрочке введения кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей (ФЛП). Протестующие попытались прорваться к зданию Рады, но их не пропустили силовики.

Президент Украины 17 декабря 2019 года подписал закон о кассовых аппаратах, позволяющий использовать программные регистраторы расчетных операций (РРО) наряду с традиционными. Этот документ обязывал ФЛП использовать РРО. При этом введение программных РРО не коснулось физлиц, а также физлиц-предпринимателей, которые находятся в первой группе налогообложения.

Норма о применении РРО физлицами-предпринимателями со второй по четвертую группу, а также всеми ФЛП из "группы риска" (интернет-магазины; курьерские службы; реализаторы сложной бытовой техники и электроники, на которую выдается гарантия; продавцы ювелирных изделий, запчастей, подержанных товаров; рестораны, кафе; туристические агентства, гостиницы, сервисы по бронированию) должна была вступить в силу с 1 января следующего года.

Теги: Верховная Рада, бюджет, штраф, Владимир Зеленский, законопроект, кассовые аппараты, предприниматели, документы
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