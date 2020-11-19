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ПОЛИТИКА

Работа большого бизнеса без чеков через ФЛП делает невозможной конкуренцию с законопослушными продавцами – эксперт

Маржа бизнеса, который работает с импортом по всем правилам, почти в полтора раза ниже, чем у продающих контрабанду, сообщил эксперт таможенного комитета Европейской бизнес-ассоциации Олег Кармазинский.

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Контрабандные схемы вызывают недоверие общества к предпринимателям и уменьшают поступления в бюджет государства, отметил эксперт
Контрабандные схемы вызывают недоверие общества к предпринимателям и уменьшают поступления в бюджет государства, отметил эксперт
Фото: depositphotos.com

Крупный бизнес, который работает с импортом товаров по "серой" схеме, становится сверхприбыльным, а законопослушные продавцы, которые платят таможенные пошлины и НДС, не могут с ним конкурировать, рассказал на бизнес-форуме "Детенизация – цивилизация" эксперт таможенного комитета Европейской бизнес-ассоциации Олег Кармазинский, пишет ZN.UA.

"Работа большого бизнеса без выдачи фискального чека РРО (регистратора расчетных операций. – "ГОРДОН") с использованием ФЛП (физических лиц – предпринимателей. – "ГОРДОН") повышает его доходность в 1,5 раза и делает невозможной конкуренцию по таким товарам с законопослушным продавцом. При этом вызывает недоверие общества к предпринимателям и уменьшает поступления в бюджет государства", – отметил он.

В своих расчетах эксперт показал, как именно недобросовестный импортер получает дополнительную выгоду. На примере LED-телевизора с диагональю 32 дюйма со Smart-модулем, который продается эксклюзивно одним оператором рынка, он продемонстрировал в таблице, что маржа такого продавца может быть в полтора раза выше, чем у законопослушного. В тот момент, когда "белый" бизнес после уплаты налогов выходит в ноль, у "серого" уже почти 16% прибыли наличными. При этом цена реализации товара потребителю в этих двух вариантах одинаковая.

Инфографика: eba.com.ua
Инфографика: eba.com.ua

"Интересна предпоследняя строчка, где мы видим выгоду, которую получают различные схемы с уклонением от налогов по сравнению с "белым" бизнесом. Будем откровенны: и "белый" бизнес, и бизнес, который уклоняется от налогов, я так думаю, плюс-минус несут схожие операционные расходы. Расходы будут более или менее одинаковы, но налоговая нагрузка разная и не в пользу "белого" бизнеса, – отметил Кармазинский. – Если "белый" бизнес будет находиться при продаже товара в точке безубыточности, он получит с этого телевизора нулевую прибыль, что, конечно, неинтересно для бизнеса. Однако предприятие, которое ввезло товар "по-белому", но продало его без регистрации, получит с одного телевизора 366 грн. Предприятие, которое везло с занижением таможенной стоимости – 437 грн. А предприятие, которое воспользовалось услугами контрабандистов, получит 703 грн. При этом "белый" бизнес будет плакать, потому что прибыли у него не будет".

Участники форума, инициатором которого выступила Европейская бизнес-ассоциация, отметили, что Украине необходимо продолжить курс на детенизацию экономики, в том числе завершить реформу таможни и судов, а также обеспечить создание цивилизованных правил для торговли в интернете.

Теги: экономика, бюджет, бизнес, контрабанда, НДС, пошлины, EBA, предприниматели, Европейская бизнес-ассоциация
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