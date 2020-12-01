"Хочу посмотреть на ФЛП, который заплатил налогов на 8 тыс. грн". Третьякова считает, что госпомощь должны получать только те, кто платил налоги

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова отметила, что если в Германии предприниматель оплатил €9 тыс. налогов в год, то он получает помощь в размере только €5–6 тыс.

Третьякова: Госбюджет формируется за счет налогов, и в первую очередь мы должны помочь тем, кто платит налоги Фото: Alexandr Senko / Facebook

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики из фракции "Слуга народа" Галина Третьякова считает, что физические лица – предприниматели, которые не оплатили в бюджет 8 тыс. грн налогов в год, не имеют права на помощь государства, которую анонсировал президент Владимир Зеленский. Об этом она сказала на заседании комитета 29 ноября.

"Должно быть железное правило: ты заплатил налоги – государство тебе помогает. Даже если это Германия, которая помогает, она помогает только тем, кто заплатил [налоги]", – отметила она.

Третьякова подчеркнула, что в Германии самозанятые лица, которые платят €9 тыс. налогов в год, получили €5 тыс. или €6 тыс. помощи от государства, то есть даже не 100-процентный размер оплаченных налогов.

"Я хочу посмотреть на ФЛП, который заплатил налогов в год 8 тыс. грн. Хочу посмотреть, честно. Суммы, которые мы выплачиваем, они соизмеримы, но государственный бюджет формируется за счет налогов и в первую очередь мы должны помочь тем, кто платит налоги", – сказала она.

30 ноября в своем Facebook Третьякова отметила, что задолженность ФЛП по ЕСВ по состоянию на 1 ноября составляет 12,2 млрд грн. При этом на выплату социальной поддержки для ФЛП планируется сумма на уровне 15 млрд грн.

24 ноября Зеленский анонсировал новые выплаты по 8 тыс. грн физическим лицам – предпринимателям и работникам, потерявшим работу из-за усиления карантина.

По данным Госслужбы статистики, уровень безработицы в Украине во II квартале 2020 года вырос. Среди лиц в возрасте 15–70 лет он составлял 9,9%, тогда как в I квартале – 8,6%.

В Государственном центре занятости в начале сентября сообщали, что за период карантина в Украине зарегистрировано более 477 тыс. безработных.