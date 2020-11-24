Ряд украинских военных чиновников при увольнении получили выплаты, превышающие их годовую зарплату – Bihus.info

Бывший глава Нацгвардии Украины Юрий Аллеров, которого подозревают в завладении 81 млн грн при строительстве квартир для нацгвардейцев, при увольнении получил компенсацию в размере более 2,3 млн грн, говорится в расследовании Bihus.info.

Чиновники получали крупные выплаты в качестве выходного пособия и компенсации за неиспользованный отпуск Фото: depositphotos.com

Экс-главы украинских силовых ведомств при увольнении получают миллионные компенсации от государства, которые существенно превышают их же годовые зарплаты. Об этом говорится в расследовании Bihus.info.

Например, бывший начальник управления госохраны Валерий Гелетей получил после увольнения 804 тыс. грн. При этом на должности он получал более 889 тыс. грн в год.

Экс-глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, уходя с должности в 2019 году, получил более 1,4 млн грн выходного пособия. Его годовая зарплата при этом в тот момент была на уровне 850 тыс. грн.

Бывший главнокомандующий вооруженных сил Виктор Муженко получил при увольнении почти 2 млн грн – 1,5 млн грн денежной помощи, 268 тыс. грн компенсации за неиспользованный отпуск и еще 121 тыс. грн денежного обеспечения.

Бывший министр обороны Степан Полторак при годовой зарплате около 1 млн грн в 2018-м получил выплату почти в 2 млн грн. При этом, как отмечают журналисты, с должности министр полностью не ушел, просто по закону министерство должен был возглавлять гражданский министр, Полторак же находился на военной службе.

"Поэтому экс-чиновник с военной службы ушел, получил выплату за увольнение и фактически остался министром, но уже как гражданское лицо", – объясняют журналисты.

Бывший глава Национальной полиции Сергей Князев получил более 2,3 млн грн одноразовой денежной помощи при увольнении со службы. В то же время его годовая зарплата составляла около 1,5 млн грн.

Больше всех получил бывший глава Нацгвардии Юрий Аллеров – 1,8 млн грн и дополнительно еще более 524 тыс. грн. Аллеров проходит по делу о завладении более 81 млн грн при строительстве квартир для Нацгвардии.

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Видео: BIHUS info / YouTube

16 ноября журналисты Bihus.info также рассказывали о муже генпрокурора Ирины Венедиктовой – заместителе начальника департамента киберполиции Национальной полиции Украины Денисе Колесникове. Он уволился из киберполиции, получил 774 тыс. грн выплат и восстановился в должности.