Ряд украинских военных чиновников при увольнении получили выплаты, превышающие их годовую зарплату – Bihus.info

Экс-главы украинских силовых ведомств при увольнении получают миллионные компенсации от государства, которые существенно превышают их же годовые зарплаты. Об этом говорится в расследовании Bihus.info.
Например, бывший начальник управления госохраны Валерий Гелетей получил после увольнения 804 тыс. грн. При этом на должности он получал более 889 тыс. грн в год.
Экс-глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, уходя с должности в 2019 году, получил более 1,4 млн грн выходного пособия. Его годовая зарплата при этом в тот момент была на уровне 850 тыс. грн.
Бывший главнокомандующий вооруженных сил Виктор Муженко получил при увольнении почти 2 млн грн – 1,5 млн грн денежной помощи, 268 тыс. грн компенсации за неиспользованный отпуск и еще 121 тыс. грн денежного обеспечения.
Бывший министр обороны Степан Полторак при годовой зарплате около 1 млн грн в 2018-м получил выплату почти в 2 млн грн. При этом, как отмечают журналисты, с должности министр полностью не ушел, просто по закону министерство должен был возглавлять гражданский министр, Полторак же находился на военной службе.
"Поэтому экс-чиновник с военной службы ушел, получил выплату за увольнение и фактически остался министром, но уже как гражданское лицо", – объясняют журналисты.
Бывший глава Национальной полиции Сергей Князев получил более 2,3 млн грн одноразовой денежной помощи при увольнении со службы. В то же время его годовая зарплата составляла около 1,5 млн грн.
Больше всех получил бывший глава Нацгвардии Юрий Аллеров – 1,8 млн грн и дополнительно еще более 524 тыс. грн. Аллеров проходит по делу о завладении более 81 млн грн при строительстве квартир для Нацгвардии.
16 ноября журналисты Bihus.info также рассказывали о муже генпрокурора Ирины Венедиктовой – заместителе начальника департамента киберполиции Национальной полиции Украины Денисе Колесникове. Он уволился из киберполиции, получил 774 тыс. грн выплат и восстановился в должности.