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Муж Венедиктовой уволился из киберполиции, получил 774 тыс. грн и восстановился на работе – расследование

Муж генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, заместитель начальника департамента киберполиции Национальной полиции Украины Денис Колесник при увольнении получил 774 тыс. грн. Через неделю после увольнения он подал документы на конкурс на должность, с которой ушел. Об этом сообщает Bihus.info.

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По данным Bihus.info, муж Венедиктовой 30 сентября уволился из Нацполиции, а в начале октября уже восстановился на своей должности
По данным Bihus.info, муж Венедиктовой 30 сентября уволился из Нацполиции, а в начале октября уже восстановился на своей должности
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Полковник полиции, заместитель начальника департамента киберполиции Национальной полиции Украины Денис Колесник, который является мужем генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, спустя год работы в подразделении НПУ 25 сентября подал рапорт об отставке. Об этом говорится в расследовании Bihus.info, опубликованном в YouTube 16 ноября.

"Колесник подает рапорт и отдельно просит деньги. 29 сентября Нацполиция выплачивает ему 774 644 грн. Из них 608 тыс. грн – в качестве разовой помощи при увольнении, 103 315 грн – денежного обеспечения и компенсации за неиспользованный отпуск и премии. Еще 60 тыс. грн Колесник получил на оздоровление и решение бытовых проблем, отметив, что долго и дорого лечился от COVID-19", – отмечено в расследовании.

По данным Bihus.info, 30 сентября супруга Венедиктовой официально уволили из Нацполиции. 1 октября на его должность Нацполиция объявила конкурс, а 5 октября Колесник подал документы на конкурс.

"После того, как Колесник подал документы, мы постоянно фиксировали его авто под департаментом киберполиции то в 9.00, то в 18.00", – отметили журналисты.

На сайте департамента киберполиции НПУ Колесник указан заместителем начальника подразделения.

Венедиктова стала генпрокурором Украины 17 марта 2020 года.

Теги: Украина, полиция, деньги, выплаты, киберполиция, Нацполиция, Ирина Венедиктова, Денис Колесник, компенсация, прокурор
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