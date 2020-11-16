В Украине в 2020 году "на чистую воду" вывели 352 преступные группировки – Венедиктова

Членами преступных группировок, которые в Украине разоблачили за 10 месяцев 2020 года, были в общей сложности более 1,5 тыс. человек, отметила генпрокурор Ирина Венедиктова.

За 10 месяцев 2020 года в Украине разоблачили более трех сотен преступных группировок, сообщила 16 ноября в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"В три раза больше банд, чем в прошлом году, раскрыто за 10 месяцев 2020 года. Уничтожено 16 таких опасных объединений, тогда как в 2019-м – всего пять. Преступных группировок, выведенных на чистую воду за этот период – 352. Это тоже больше на 26%, чем в прошлом году", – написала она.

Генпрокурор отметила, что членами этих организаций были более 1,5 тыс. человек, они причастны, по данным следствия, к 3462 уголовным правонарушениям.

"Разоблачение преступных организаций – процесс сложный и длительный. В группах могут быть и сотни членов. Важно установить их организаторов, роли участников, связи, которые бывают и транснациональными. Мы в этом году внедрили новый механизм мониторинга оргпреступности и имеем реальные сдвиги в противодействии этому сверхопасному явлению", – объяснила Венедиктова.

5 марта Верховная Рада приняла постановление о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке, что повлекло его отставку.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Рябошапку "хорошим специалистом", но отметил, что ему не удалось добиться результата. Следующим генпрокурором была назначена Венедиктова, несколько месяцев исполнявшая обязанности директора Государственного бюро расследований.