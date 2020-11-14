В суд направили более 1,5 тыс. обвинений за военные преступления – Венедиктова

За март-октябрь этого года к уголовной ответственности за военные преступления уже привлечены 2104 человека, рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Специализированные прокуратуры за март-октябрь этого года направили в суд 1523 обвинительных акта в отношении военных преступлений. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в обращении, опубликованном 13 ноября на сайте Офиса генпрокурора.

Она подчеркнула, что к уголовной ответственности за военные преступления уже привлечены 2104 человека, из которых 1612 – военнослужащие Вооруженных сил Украины и других воинских формирований, в том числе 394 лица руководящего состава и 84 правоохранителя.

"Факты неуставных отношений, причинение военнослужащими телесных повреждений и даже причинение смерти, отказа от выполнения приказов командиров и уклонение от обязанностей военной службы, нарушение правил обращения с оружием – все это под пристальным вниманием прокуроров", – добавила Венедиктова.

Генпрокурор также отметила, что небоевые потери украинских войск за 7 месяцев составили 979 человек.