Венедиктова утвердила стратегию развития прокуратуры. Ее суть – доводить начатое до конца

Стратегия развития на 20121-2023 годы основана на предложениях украинских прокуроров, независимости органов прокуратуры и профессиональном развитии, сообщили в Генпрокуратуре Украины.

Венедиктова: "стратегия – не декларативный документ, она живая" Фото: gp.gov.ua

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова утвердила стратегию развития прокуратуры на 2021–2023 годы, которая станет частью "Концепции развития органов правопорядка". Об этом рассказали в Офисе генерального прокурора Украины 16 октября.

"Наша цель – последовательно доводить до конца начатое. Стратегия – не декларативный документ, она живая, базируется на реальных нуждах общества и прокуроров", – подчеркнула Венедиктова.

Среди стратегических приоритетов органов прокуратуры выделили высокий уровень качества и эффективности выполнения конституционных функций прокуратуры, координацию деятельности по противодействию преступности и функционировании уголовной юстиции в целом, повышение уровня открытости и доверия общества к прокуратуре.

Венедиктова отметила, что стратегия Генпрокуратуры Украины основана на предложениях прокуроров, правах и свободах человека, независимости органов прокуратуры и профессиональном развитии.

К разработке стратегии приобщили специалистов из международных организаций и представителей общественности. Этот документ собираются представить народным депутатам Украины, уточнили в Генпрокуратуре.