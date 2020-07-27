Венедиктова назначила нового прокурора Киева

Прокуратуру города Киева возглавил Олег Кипер, сегодня его представила коллективу генпрокурор Ирина Венедиктова.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сегодня представила нового прокурора Киева – им стал ранее занимавший должность заместителя прокурора столицы Олег Кипер. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Задач много, но надеюсь, что коллектив столичной прокуратуры, работая единой командой, обеспечит их эффективное выполнение, а результаты будут соответствовать запросу общества", – сказала Венедиктова.

Кипер работает в органанах прокуратуры с 2001 года. Работал в Одесской и Ивано-Франковской областях, в Генпрокуратуре. 9 июня 2020 года приказом генпрокурора был назначен на должность заместителя прокурора столицы.