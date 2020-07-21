Купил Range Rover и картины. Прокуратура в Варшаве предъявила обвинение экс-главе "Укравтодора" Новаку

Прокуратура в Варшаве предъявила бывшему и.о. главы "Укравтодор" Славомиру Новаку обвинение в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и получении имущественных выгод. В прокуратуре рассказали, что в результате махинаций Новак получил более 1,3 млн злотых.

Прокуратура в Варшаве предъявила обвинение бывшему и.о. главы "Укравтодор" Славомиру Новаку. Ему вменяют руководство организованной преступной группировкой и отмывание денег, сообщает информационное агентство PAP со ссылкой на пресс-секретаря районной прокуратуры Мирослава Чира.

Задержанные вместе с Новаком Дариуш З. и Яцек П. также заслушали обвинения в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и получении имущественных выгод.

По информации прокуратуры, в результате финансовых махинаций Новак получил более 1,3 млн злотых [около 9,2 млн грн]. Часть этой суммы он потратил на покупку автомобиля Range Rover Velar за 310 тыс. злотых и картин за 56 тыс. злотых.

Пресс-секретарь прокуратуры уточнил, что обвинения касаются периода, когда Новак исполнял обязанности главы "Укравтодора" с октября 2016-го по сентябрь 2019 года.

В прокуратуре рассказали, что деньги Новак получал от подрядчиков "Укравтодора" через компании в Польше и на Кипре. Деньги перечислялись под видом оплаты консультационных услуг и увеличения уставного капитала.

Новака подозревают в подстрекательстве врача Медицинского военного института в Варшаве. Он требовал от врача выдать ему медицинские справки, чтобы ими оправдать свое отсутствие на рабочем месте в Украине.