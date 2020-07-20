Экс-главе "Укравтодора" инкриминируют взяточничество за продление сроков ремонта автодорог

Бывшего и.о. главы "Укравтодора" Славомира Новака подозревают во взяточничестве. По данным следствия, он отмывал деньги через фиктивную компанию, созданную в Польше.

Экс-министр транспорта Польши Новак стал и.о. главы "Укравтодора" в октябре 2016-го, в сентябре 2019 года подал в отставку Фото: Славомір Новак / Facebook

Специализированная антикоррупционная прокуратура инкриминирует бывшему и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомиру Новаку получение взяток за продление сроков ремонта автодорог. Об этом на брифинге 20 июля сообщил и.о. руководителя САП Максим Грищук, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Бывший и.о. руководителя "Укравтодора" с использованием своего служебного положения принимал меры по получению для себя и для третьих лиц неправомерной выгоды. Сейчас он по результату этих эпизодов задержан в Польше", – отметил Грищук.

По его слова, один из эпизодов касался строительства дорог на территории Украины.

"Когда украинские компании осуществляли строительство, однако по тем или иным причинам не могли сделать это до конца сроков, и.о. руководителя "Укравтодора" высказывал предложение: за определенное вознаграждение он решал их проблемы по продлению договоров, уклонению от уплаты штрафных санкций. Способ был специфический – на территории Польши создавалось предприятие и за счет неправомерной выгоды эти средства пополняли уставный капитал этого предприятия. Таким образом не только получали неправомерную выгоду, но и легализовали средства", – сообщил Грищук.

Другой эпизод, который расследуют правоохранители, – создание Новаком предприятия на территории Польши совместно с одной из международных компаний, осуществляющих строительство дорог.

"Он предлагал свои услуги по содействию и предлагал, что 50% статутного капитала будет предоставлено его людьми, а остальные 50% предоставит международная организация. После завершения своей каденции на территории Украины он планировал возглавить или войти в наблюдательный совет этого предприятия", – рассказал Грищук.

Сумма тендеров, которая отрабатывается в рамках следствия, по словам директора НАБУ Артема Сытника, составляет €270 млн.

20 июля в польском Гданьске задержали бывшего и.о. главы "Укравтодора" Славомира Новака и еще двух человек по подозрению в коррупционных преступлениях. По версии следствия, деятельность организованной преступной группы носила трансграничный характер.

Все трое подозреваемых доставлены в прокуратуру Варшавы, где им должны предъявить обвинение. Агентство РАР отметило, что Новаку выдвинули шесть обвинений, они касаются периода, когда он руководил "Укравтодором".

Экс-министр транспорта Польши Новак стал и.о. главы "Укравтодора" в октябре 2016-го. Тогда же он получил украинское гражданство. В сентябре 2019 года Новак подал в отставку.