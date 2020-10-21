Под угрозой оказалась гарантия независимости прокуроров – Венедиктова

Об угрозе независимости украинских прокуроров в связи с проектом госбюджета Украины на 2021 год генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сказала представителям Совета Европы.

Независимость украинских прокуроров оказалась под угрозой. Об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила 20 октября представителям Совета Европы, проинформировал Офис генерального прокурора (ОГП).

С Венедиктовой встречались директор программ генерального директората программ Совета Европы Верена Тейлор, и.о. председателя Офиса Совета Европы в Украине Елена Литвиненко и менеджер проекта "Соблюдение прав человека в системе уголовной юстиции в Украине" Натиа Джапаридзе.

"Венедиктова обсудила с представителями Совета Европы ряд проблемных вопросов. По ее словам, гарантия независимости прокуроров оказалась под угрозой в связи с дискриминационными положениями по оплате труда прокуроров, указанными в проекте закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2021 год", – говорится в сообщении ОГП.

В ведомстве отметили, что "представители Офиса Совета Европы в Украине выразили свою обеспокоенность по этому поводу".

Проект госбюджета на 2021 год был опубликован 14 сентября. Его доходы предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн и дефицит – 270 млрд грн. Курс, на основе которого Министерство финансов высчитывало основные показатели на следующий год, заложен на уровне 29,1 грн/$.

Законопроект о государственном бюджете Украины рассматривается депутатами по процедуре трех чтений. Крайний срок утверждения документа – 1 декабря. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил 19 октября, что рассмотрение проекта госбюджета начнется не ранее 3 ноября.