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Разумков ожидает, что Рада рассмотрит проект госбюджета в начале ноября

Проект госбюджета на 2021 год не готов к рассмотрению в первом чтении на пленарном заседании 20 октября, рассказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Разумков призвал нардепов правительство "оперативно доработать" проект госбюджета на 2021 год, чтобы его приняли вовремя
Разумков призвал нардепов правительство "оперативно доработать" проект госбюджета на 2021 год, чтобы его приняли вовремя
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада не сможет рассмотреть проект закона о госбюджетет Украины на 2021 год на пленарном заседании 20 октября, констатировал спикер парламента Дмитрий Разумков сегодня на заседании согласительного совета. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

Разумков пояснил, что в парламенте сложилась непростая ситуация с распространением коронавирусной инфекции – 60 нардепов уже переболели или продолжают болеть COVID-19. Кроме того, комитет Рады по вопросам финансов не смог рассмотреть законопроект на заседании 16 октября. 

"Мы планировали, что на этом заседании [20 октября] будет рассмотрен проект бюджета [подготовленный к первому чтению]. [...] Документ, который мы планировали рассматривать завтра – не готов. Мы не сможем завтра на пленарном заседании его рассмотреть. Потому что и народные депутаты с ним еще не ознакомились и комитет не принял соответствующее решение. Уверен, в ближайшее время он будет подготовлен, и после того, как пройдут выборы, и мы, согласно плану графика нашей работы вернемся в Верховную Раду с 3 ноября. И я уверен, что мы сможем рассмотреть этот законопроект", – сказал спикер. 

Разумков обратился к профильному и другим парламентским комитетам, а также к правительству с просьбой "оперативно доработать" проект госбюджета на 2021 год, чтобы его приняли вовремя. 

В сентябре Разумков рассказывал, что 20 октября – это крайний срок, когда Верховная Рада должна одобрить и направить свои предложения по проекту госбюджета на 2021 год в Кабинет Министров,

"20 [октября] мы его не сможем рассмотреть, но [нужно], чтобы мы сократили сроки при его подготовке и принятии, чтобы мы в новый год зашли с нормальным бюджетом, насколько это возможно в этих непростых условиях, в которых мы сейчас находимся. Чтобы у нас не было явления, которое в народе называют "бюджетная ночь", – добавил он. 

Проект госбюджета на 2021 год был опубликован 14 сентября. Его доходы предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн и дефицит – 270 млрд грн. Курс, на основе которого Министерство финансов высчитывало основные показатели на следующий год, заложен на уровне 29,1 грн/$.

Законопроект о государственном бюджете Украины рассматривается депутатами по процедуре трех чтений. Крайний срок утверждения документа – 1 декабря.

Теги: Верховная Рада, Украина, Кабинет Министров, госбюджет, бюджет, депутаты, народные депутаты, законопроект, Дмитрий Разумков, коронавирус
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