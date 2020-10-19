Разумков ожидает, что Рада рассмотрит проект госбюджета в начале ноября

Проект госбюджета на 2021 год не готов к рассмотрению в первом чтении на пленарном заседании 20 октября, рассказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Верховная Рада не сможет рассмотреть проект закона о госбюджетет Украины на 2021 год на пленарном заседании 20 октября, констатировал спикер парламента Дмитрий Разумков сегодня на заседании согласительного совета. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Разумков пояснил, что в парламенте сложилась непростая ситуация с распространением коронавирусной инфекции – 60 нардепов уже переболели или продолжают болеть COVID-19. Кроме того, комитет Рады по вопросам финансов не смог рассмотреть законопроект на заседании 16 октября.

"Мы планировали, что на этом заседании [20 октября] будет рассмотрен проект бюджета [подготовленный к первому чтению]. [...] Документ, который мы планировали рассматривать завтра – не готов. Мы не сможем завтра на пленарном заседании его рассмотреть. Потому что и народные депутаты с ним еще не ознакомились и комитет не принял соответствующее решение. Уверен, в ближайшее время он будет подготовлен, и после того, как пройдут выборы, и мы, согласно плану графика нашей работы вернемся в Верховную Раду с 3 ноября. И я уверен, что мы сможем рассмотреть этот законопроект", – сказал спикер.

Разумков обратился к профильному и другим парламентским комитетам, а также к правительству с просьбой "оперативно доработать" проект госбюджета на 2021 год, чтобы его приняли вовремя.

В сентябре Разумков рассказывал, что 20 октября – это крайний срок, когда Верховная Рада должна одобрить и направить свои предложения по проекту госбюджета на 2021 год в Кабинет Министров,

"20 [октября] мы его не сможем рассмотреть, но [нужно], чтобы мы сократили сроки при его подготовке и принятии, чтобы мы в новый год зашли с нормальным бюджетом, насколько это возможно в этих непростых условиях, в которых мы сейчас находимся. Чтобы у нас не было явления, которое в народе называют "бюджетная ночь", – добавил он.

Проект госбюджета на 2021 год был опубликован 14 сентября. Его доходы предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн и дефицит – 270 млрд грн. Курс, на основе которого Министерство финансов высчитывало основные показатели на следующий год, заложен на уровне 29,1 грн/$.

Законопроект о государственном бюджете Украины рассматривается депутатами по процедуре трех чтений. Крайний срок утверждения документа – 1 декабря.