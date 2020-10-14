В Украине вступил в силу закон о независимости бюджетов общин

14 октября в Украине вступил в силу закон №907-IX о независимости бюджетов территориальных общин. Он был опубликован 13 октября в издании "Голос Украины".
Закон вступил в силу после опубликования, однако в действие он вводится с 1 января 2021 года.
Верховная Рада приняла законопроект о независимости бюджетов общин 17 сентября.
Согласно документу, все 1470 территориальных общин перейдут на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом с января 2021 года. Сельские, поселковые, городские бюджеты не будут зависеть от района, как это было ранее.
В законе прописано, что территориальные общины будут независимыми: органы власти районного уровня не будут иметь на них ни административного, ни финансового воздействия.