В Украине вступил в силу закон о независимости бюджетов общин

14 октября вступил в силу, но еще не начал действовать закон, который разграничивает доходы и расходы между бюджетами районов и территориальных общин.

Все 1470 территориальных общин перейдут на прямые межбюджетные отношения с госбюджетом с января 2021 года Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

14 октября в Украине вступил в силу закон №907-IX о независимости бюджетов территориальных общин. Он был опубликован 13 октября в издании "Голос Украины".

Закон вступил в силу после опубликования, однако в действие он вводится с 1 января 2021 года.

Верховная Рада приняла законопроект о независимости бюджетов общин 17 сентября.

Согласно документу, все 1470 территориальных общин перейдут на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом с января 2021 года. Сельские, поселковые, городские бюджеты не будут зависеть от района, как это было ранее.

В законе прописано, что территориальные общины будут независимыми: органы власти районного уровня не будут иметь на них ни административного, ни финансового воздействия.