Верховная Рада приняла законопроект о независимости бюджетов общин

Согласно проекту законопроект № 3614, все 1470 территориальных общин перейдут на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом с января 2021 года.

Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №3614, который определяет бюджеты органов местного самоуправления и районных бюджетов. "За" проголосовали 287 народных депутатов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Задачами этого законопроекта являются:

разграничения доходов и расходов между бюджетами районов и территориальных громад;

установление состава доходов и расходов бюджетов территориальных громад, которые будут сформированы по решению Кабинета Министров Украины, в объемах которые были закреплены за бюджетами городов областного значения и объединенных территориальных громад;

установление равных условий для сельских, поселковых, городских территориальных громад в бюджетном обеспечении.

Согласно проекту закона, все 1470 территориальных общин перейдут на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом с января 2021 года. Сельские, поселковые, городские бюджеты не будут зависеть от района, как это было ранее.

В законе прописано, что территориальные общины будут независимыми: органы власти районного уровня не будут иметь на них ни административного, ни финансового воздействия.

При этом доходы и расходы между бюджетами районов и территориальных общин разграничат. Районные бюджеты уже не получат базовую дотацию и не будут на прямых межбюджетных отношениях с госбюджетом.

В первом чтении этот законопроект Верховная Рада приняла 15 июля. Тогда за документ проголосовали 320 народных депутатов.