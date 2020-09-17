Верховная Рада приняла законопроект о независимости бюджетов общин

Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №3614, который определяет бюджеты органов местного самоуправления и районных бюджетов. "За" проголосовали 287 народных депутатов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
Задачами этого законопроекта являются:
Согласно проекту закона, все 1470 территориальных общин перейдут на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом с января 2021 года. Сельские, поселковые, городские бюджеты не будут зависеть от района, как это было ранее.
В законе прописано, что территориальные общины будут независимыми: органы власти районного уровня не будут иметь на них ни административного, ни финансового воздействия.
При этом доходы и расходы между бюджетами районов и территориальных общин разграничат. Районные бюджеты уже не получат базовую дотацию и не будут на прямых межбюджетных отношениях с госбюджетом.
В первом чтении этот законопроект Верховная Рада приняла 15 июля. Тогда за документ проголосовали 320 народных депутатов.
Кабинет Министров Украины утвердил ранее проекты постановлений, которые касаются внесения изменений в административно-территориальное устройство Украины. Предполагается, что после реформы в каждом районе будет не менее 150 тыс. жителей (сейчас в некоторых – около 5 тыс.). После реформы административно-территориального устройства в Украине вместо 490 районов останется 129.
В Министерстве развития общин и территорий заявили, что одна из причин, по которой деление на районы решили изменить, – "огромные диспропорции в параметрах существующих районов, что не соответствуют современным требованиям для организации эффективной местной власти".
Так, самый маленький по количеству жителей район Украины – Полесский (Киевская область). В нем, по данным на 1 января 2019 года, жило 5622 человека. В самом крупном районе Украины – Харьковском – в 30 раз больше жителей (182 100). После реформы на каждый район будет приходиться минимально ≈150 тыс. человек.