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Верховная Рада приняла законопроект о независимости бюджетов общин

Согласно проекту законопроект № 3614, все 1470 территориальных общин перейдут на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом с января 2021 года.

Депутаты приняли изменения о передаче денег громадам
Депутаты приняли изменения о передаче денег громадам
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №3614, который определяет бюджеты органов местного самоуправления и районных бюджетов. "За" проголосовали 287 народных депутатов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Задачами этого законопроекта являются:

  • разграничения доходов и расходов между бюджетами районов и территориальных громад;
  • установление состава доходов и расходов бюджетов территориальных громад, которые будут сформированы по решению Кабинета Министров Украины, в объемах которые были закреплены за бюджетами городов областного значения и объединенных территориальных громад;
  • установление равных условий для сельских, поселковых, городских территориальных громад в бюджетном обеспечении.

Согласно проекту закона, все 1470 территориальных общин перейдут на прямые межбюджетные отношения с государственным бюджетом с января 2021 года. Сельские, поселковые, городские бюджеты не будут зависеть от района, как это было ранее.

В законе прописано, что территориальные общины будут независимыми: органы власти районного уровня не будут иметь на них ни административного, ни финансового воздействия.

При этом доходы и расходы между бюджетами районов и территориальных общин разграничат. Районные бюджеты уже не получат базовую дотацию и не будут на прямых межбюджетных отношениях с госбюджетом.

В первом чтении этот законопроект Верховная Рада приняла 15 июля. Тогда за документ проголосовали 320 народных депутатов

Кабинет Министров Украины утвердил ранее проекты постановлений, которые касаются внесения изменений в административно-территориальное устройство Украины. Предполагается, что после реформы в каждом районе будет не менее 150 тыс. жителей (сейчас в некоторых – около 5 тыс.). После реформы административно-территориального устройства в Украине вместо 490 районов останется 129.

В Министерстве развития общин и территорий заявили, что одна из причин, по которой деление на районы решили изменить, – "огромные диспропорции в параметрах существующих районов, что не соответствуют современным требованиям для организации эффективной местной власти".

Так, самый маленький по количеству жителей район Украины – Полесский (Киевская область). В нем, по данным на 1 января 2019 года, жило 5622 человека. В самом крупном районе Украины – Харьковском – в 30 раз больше жителей (182 100). После реформы на каждый район будет приходиться минимально ≈150 тыс. человек.

Теги: Верховная Рада, госбюджет, бюджет, депутаты, реформы, самоуправление
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