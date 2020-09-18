Попов: Киевский бюджет в состоянии предоставить субсидии самым необеспеченным жителям города

Задолженность киевлян за услуги ЖКХ, которая в 2013 году составляла менее 1 млрд гривен, теперь уже выросла до 7 млрд, сообщил глава Киевской городской госадминистрации в 2010–2014 годах и потенциальный кандидат в мэры Киева Александр Попов.

Александр Попов: Киев – богатый город, но в нем живут бедные люди Фото: popov.org.ua

В Киеве нужно ввести субсидии на жилищно-коммунальные услуги для самых необеспеченных слоев населения за счет городского бюджета, заявил в Facebook глава Киевской городской госадминистрации в 2010–2014 годах и потенциальный кандидат в мэры столицы Александр Попов.

"Киев – богатый город, но в нем живут бедные люди. Правительство каждый год ужесточает правила получения субсидий на оплату коммунальных услуг, из-за чего многие жители города уже их лишились. И теперь они не могут оплачивать платежки полностью. Городская власть должна вмешаться в эту ситуацию", – написал политик.

Он сообщил, что задолженность киевлян за услуги ЖКХ, которая в 2013 году составляла менее 1 млрд гривен, теперь уже выросла до 7 млрд.

"Киевляне просто не могут оплачивать нынешние тарифы, а государство отказывается им помочь. Поэтому мы считаем необходимым введение коммунальных субсидий, которые помогли бы самым необеспеченным жителям города рассчитываться за услуги ЖКХ. Киевский бюджет в состоянии покрыть эту статью расходов", – убежден Попов.

Накануне Верховная Рада приняла правки в бюджет на этот год, которыми, в частности, сократила расходы Министерства соцполитики на финансирование субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг на 2,16 млрд грн.

О своих планах баллотироваться в мэры Киева и желании вернуться в политику Попов заявлял в интервью изданию Delo.ua в июле этого года.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.