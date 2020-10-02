ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Венедиктова блокировала расследование в отношении нардепа от "Слуги народа" Халимона – "Схемы"

21 июля экс-нардеп и аграрный бизнесмен Олег Дмитренко обратился в Национальное антикоррупционное бюро с заявлением о возможном совершении преступления нардепом от "Слуги народа" Павлом Халимоном. В НАБУ изучили материалы и обратились к генпрокурору Ирине Венедиктовой для открытия производства, но им отказали.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Офисе генпрокурора Венедиктовой отказались открывать производство, ссылаясь на отсутствие конкретных сведений об обстоятельствах возможного преступления
В Офисе генпрокурора Венедиктовой отказались открывать производство, ссылаясь на отсутствие конкретных сведений об обстоятельствах возможного преступления
Фото: Irina Venediktova / Facebook

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в июле отказалась открыть уголовное производство в отношении нардепа от "Слуги народа" Павла Халимона, несмотря на аудиозаписи, которые могут свидетельствовать о возможном вымогательстве им взяток. Об этом свидетельствует расследование программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и канала "UA:Перший").

21 июля экс-нардеп и аграрный бизнесмен Олег Дмитренко обратился в Национальное антикоррупционное бюро с заявлением о возможном совершении преступления Халимоном.

Он сообщил, что записывал на диктофон телефонные разговоры и встречи с депутатом и его доверенным лицом – другим предпринимателем Сергеем Селютиным. Согласно записям, Халимон и Селютин предлагали ему решение проблем с правоохранителями и благоприятные условия для ведения аграрного бизнеса в Черниговской области в обмен на 40 млн грн.

Халимон в комментарии "Схемам" факт этих встреч и звонков подтвердил, но заявил, что денег не требовал, а взятку ему предлагал сам Дмитренко.

Детективы изучили записи и обстоятельства дела и 22 июля обратились к Венедиктовой с просьбой внести сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований относительно вероятного вымогательства Халимоном взятки. Дмитренко предоставил журналистам это обращение.

Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org

Однако в прокуратуре детективам НАБУ отказали, ссылаясь на то, что в предоставленных материалах отсутствуют конкретные сведения об обстоятельствах возможного преступления.

На запрос "Схем" в НАБУ сообщили, что изучали записи, которые принес им Дмитренко, и пришли к выводу, что в них действительно могут содержаться признаки вероятного коррупционного преступления, после чего обратились в прокуратуру, чтобы дальше собирать доказательства процессуальным способом. 

В день публикации расследования в Офисе генпрокурора сообщили журналистам, что в июле не видели основания для открытия производства, но на днях по результатам "личного приема одного из народных депутатов" все же открыли его.

"Генеральный прокурор решила внести эти сведения [в ЕРДР] два месяца спустя, когда зафиксировать момент преступления и предоставления депутату неправомерной выгоды уже физически невозможно", – отмечает исполнительный директор общественной организации "Антикоррупционный штаб" Сергей Миткалик.

1 октября Халимон сообщил, что в начале лета к нему обратились работники госпредприятия "Ивковцы" из Прилукского района Черниговской области. По его словам, это предприятие было доведено до банкротства. Политик обвинил в организации схемы Дмитренко, а также заявил, что тот предлагал ему взятку. Халимон отметил, что сразу после этого обратился в полицию.

Теги: НАБУ, Слуга народа, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, Павел Халимон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вергара возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes
Вергара возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes
Огневич: Если предложат сняться в откровенной ленте, соглашусь
Огневич: Если предложат сняться в откровенной ленте, соглашусь
Ткач станет приглашенным судьей шестого эфира "Танцев со звездами"
Ткач станет приглашенным судьей шестого эфира "Танцев со звездами"
Jerry Heil ответила на обвинения в сексуальной объективации женщин
Jerry Heil ответила на обвинения в сексуальной объективации женщин
Фадеев рассказал о последствиях падения со скоростного самоката
Фадеев рассказал о последствиях падения со скоростного самоката
alyona alyona: Когда слышу, что кто-то хочет увеличить или уменьшить грудь, не могу спокойно на это реагировать
alyona alyona: Когда слышу, что кто-то хочет увеличить или уменьшить грудь, не могу спокойно на это реагировать
Dzidzio станет новым ведущим звездного балкона на "Танцах со звездами"
Dzidzio станет новым ведущим звездного балкона на "Танцах со звездами"
  Ледяная вода и танцы на пилоне. Michelle Andrade презентовала клип на трек Tonight. Видео
  Ледяная вода и танцы на пилоне. Michelle Andrade презентовала клип на трек Tonight. Видео
"Ого, тебя скрутило". Бабкин удивил подписчиков асаной
"Ого, тебя скрутило". Бабкин удивил подписчиков асаной
"Хороший сын и самый лучший старший брат". Притула поздравил сына с 12-летием
"Хороший сын и самый лучший старший брат". Притула поздравил сына с 12-летием
  Айлиш презентовала клип на саундтрек к фильму "007: Не время умирать". Видео
  Айлиш презентовала клип на саундтрек к фильму "007: Не время умирать". Видео
Маша Фокина отреагировала на увольнение своего деда из контактной группы
Маша Фокина отреагировала на увольнение своего деда из контактной группы
"Выглядит молодо". Лопес восхитила поклонников новым образом
"Выглядит молодо". Лопес восхитила поклонников новым образом
Анита Луценко рассказала, когда лучше тренироваться – утром или вечером
Анита Луценко рассказала, когда лучше тренироваться – утром или вечером
Хью Джекман обнажился в рекламе обуви
Хью Джекман обнажился в рекламе обуви
  Верещук откровенно рассказала об отношениях с первым мужем
  Верещук откровенно рассказала об отношениях с первым мужем G
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Клава взрослеет и становится все больше похожа на Кристину". Орбакайте показала экстремальное развлечение своей дочери
"Клава взрослеет и становится все больше похожа на Кристину". Орбакайте показала экстремальное развлечение своей дочери
"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы
"Два бугая развлекают друг друга", "Смотрится мерзко". Костюшкин и Тарзан показали голые торсы
Астафьева нарисовала девушку с голыми сосками
Астафьева нарисовала девушку с голыми сосками
  Верещук: У парня, с которым я встречалась, был день рождения, он пошел праздновать и позвал свою бывшую. Я узнала и приехала
Верещук: У парня, с которым я встречалась, был день рождения, он пошел праздновать и позвал свою бывшую. Я узнала – и приехала G
  "Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19
"Надо серьезно относиться к этой болезни. Она волнообразная". Александрова переболела COVID-19
Беременная девушка Вакки на позднем сроке станцевала с ним
Беременная девушка Вакки на позднем сроке станцевала с ним
"С ушками хрошенькая Мурка". Модель с 13-м размером груди Кузнецова в декольте занялась боксом
"С ушками хрошенькая Мурка". Модель с 13-м размером груди Кузнецова в декольте занялась боксом
Притула озвучил свой самый большой гонорар за проведение корпоратива
Притула озвучил свой самый большой гонорар за проведение корпоратива
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS