Венедиктова блокировала расследование в отношении нардепа от "Слуги народа" Халимона – "Схемы"

21 июля экс-нардеп и аграрный бизнесмен Олег Дмитренко обратился в Национальное антикоррупционное бюро с заявлением о возможном совершении преступления нардепом от "Слуги народа" Павлом Халимоном. В НАБУ изучили материалы и обратились к генпрокурору Ирине Венедиктовой для открытия производства, но им отказали.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в июле отказалась открыть уголовное производство в отношении нардепа от "Слуги народа" Павла Халимона, несмотря на аудиозаписи, которые могут свидетельствовать о возможном вымогательстве им взяток. Об этом свидетельствует расследование программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и канала "UA:Перший").

21 июля экс-нардеп и аграрный бизнесмен Олег Дмитренко обратился в Национальное антикоррупционное бюро с заявлением о возможном совершении преступления Халимоном.

Он сообщил, что записывал на диктофон телефонные разговоры и встречи с депутатом и его доверенным лицом – другим предпринимателем Сергеем Селютиным. Согласно записям, Халимон и Селютин предлагали ему решение проблем с правоохранителями и благоприятные условия для ведения аграрного бизнеса в Черниговской области в обмен на 40 млн грн.

Халимон в комментарии "Схемам" факт этих встреч и звонков подтвердил, но заявил, что денег не требовал, а взятку ему предлагал сам Дмитренко.

Детективы изучили записи и обстоятельства дела и 22 июля обратились к Венедиктовой с просьбой внести сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований относительно вероятного вымогательства Халимоном взятки. Дмитренко предоставил журналистам это обращение.

Фото: radiosvoboda.org

Однако в прокуратуре детективам НАБУ отказали, ссылаясь на то, что в предоставленных материалах отсутствуют конкретные сведения об обстоятельствах возможного преступления.

На запрос "Схем" в НАБУ сообщили, что изучали записи, которые принес им Дмитренко, и пришли к выводу, что в них действительно могут содержаться признаки вероятного коррупционного преступления, после чего обратились в прокуратуру, чтобы дальше собирать доказательства процессуальным способом.

В день публикации расследования в Офисе генпрокурора сообщили журналистам, что в июле не видели основания для открытия производства, но на днях по результатам "личного приема одного из народных депутатов" все же открыли его.

"Генеральный прокурор решила внести эти сведения [в ЕРДР] два месяца спустя, когда зафиксировать момент преступления и предоставления депутату неправомерной выгоды уже физически невозможно", – отмечает исполнительный директор общественной организации "Антикоррупционный штаб" Сергей Миткалик.

1 октября Халимон сообщил, что в начале лета к нему обратились работники госпредприятия "Ивковцы" из Прилукского района Черниговской области. По его словам, это предприятие было доведено до банкротства. Политик обвинил в организации схемы Дмитренко, а также заявил, что тот предлагал ему взятку. Халимон отметил, что сразу после этого обратился в полицию.