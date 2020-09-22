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ПОЛИТИКА

Законопроекты о госэкоконтроле отозваны из-за значительных коррупционных рисков – нардеп

В зарегистрированных законопроектах экоинспекция наделялась чрезмерными полномочиями, что открывало возможности для коррупции и давления на бизнес, отметил внефракционный нардеп Муса Магомедов.

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Муса Магомедов: Одним словом, почти год работы законотворцев полетел псу под хвост
Муса Магомедов: Одним словом, почти год работы законотворцев полетел псу под хвост
Фото: gmk.center

Высокие коррупционные риски стали причиной отправки законопроектов о государственном экологическом контроле на доработку. Об этом заявил народный депутат Украины Муса Магомедов в блоге на сайте "Корреспондент".

"Работу над созданием эффективной законодательной базы для госэкоконтроля придется начинать с нуля. Поданные в начале года в парламент о нем законопроекты, спустя несколько месяцев жесткой критики, все же отправились на доработку", – сообщил Магомедов.

Депутат написал, что комитет по вопросам экологической политики и природопользования по итогам заседания 9 сентября создал рабочую группу в составе представителей общественности, бизнеса и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов для доработки законопроекта об экологическом контроле (№3091). Альтернативный ему законопроект №3091-1 члены комитета отклонили, а законопроект №3417 "Об основах проведения внеплановых мероприятий контроля в сфере охраны окружающей природной среды" решили попробовать интегрировать в №3091.

"Одним словом, почти год работы законотворцев полетел псу под хвост. Вот как бывает, когда пишешь закон под конкретные запросы государственного органа с неограниченными коррупционными аппетитами", – подчеркнул Магомедов.

По словам депутата, в зарегистрированных законопроектах экоинспекция наделялась чрезмерными полномочиями, что открывало возможности для коррупции и давления на бизнес.

"Остается надеяться, что авторы законопроекта во время его доработки (лучше бы – полного обновления) сконцентрируются на реальной защите природы вместо попыток замаскировать старые схемы в новых законах", – сказал Магомедов.

Президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что принятие законопроекта о государственном экологическом контроле (№3091) и внедрение его норм приведет к остановке промышленности.

В Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции считают, что законопроект об экологическом контроле (№3091) создает значительные коррупционные риски и угрожает давлением на предпринимателей.

Теги: коррупция, экология, промышленность, законопроект, Муса Магомедов
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