Законопроект об экологическом контроле консервирует коррупцию в отрасли – эколог

Законопроект №3091 не должен быть принят, необходимо подготовить другой, который поможет реформировать отрасль, заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

Цыганок: Мы очень долго шли к реформе природоохранного государственного экологического контроля Фото: Людмила Циганок / Facebook

Законопроект об экологическом контроле №3091 является популистским, он лишь законсервирует коррупцию в отрасли. Об этом заявила "ГОРДОН" президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок. По ее словам предложенный депутатами законопроект разбалансирует систему государственного экологического контроля и усилит коррупцию в отрасли.

"Указанный проект закона мы считаем популистским, неспособным решить существующие проблемы. Проблемы низкого качества проверок могут быть решены в рамках существующего законодательства, но не этот законопроект. Государственный природоохранный контроль за много лет полностью себя дискредитировал, погряз в коррупции. И, к сожалению, указанный проект закона не готов решить указанные проблемы", – отметила Цыганок.

По ее мнению, законопроект №3091 не должен быть принят, необходимо подготовить другой, который поможет реформировать отрасль.

"Мы очень долго шли к реформе природоохранного государственного экологического контроля. И если мы сейчас позволим родиться этому дитятке мертвым, то мы потеряем очень много возможностей и как государство к этому вопросу вернемся очень скоро", – отметила Цыганок.

Федерация металлургов заявляла, что принятие законопроекта о государственном экоконтроле предоставит неограниченные возможности экоинспекции для давления на бизнес, и призвала его отклонить и разработать новый, сбалансированный проект с привлечением к его подготовке экспертов, общественных организаций и бизнеса, писала Politeka.

Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков отмечал, что Госэкоинспекция не должна стать коррупционным монстром, законопроекты о предоставлении ей дополнительных прав нужно отправить на доработку, сообщал "Цензор.НЕТ".

Президент Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Владимир Щелкунов считает, что проведение экоинспекцией проверок, которые предусматриваются в законопроектах об экологическом контроле, может привести к остановке промышленности.