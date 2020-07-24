Пятно площадью почти 7,5 тыс. м². Из танкера Delfi вылилось топливо

Масштабный разлив топлива из затонувшего танкера Delfi произошел утром 24 июля. Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции в Одесской области.

Боновые заграждения, установленные для подъема судна, не смогли предотвратить разлив Фото: Максим Куций / Максим Куций

Утром 24 июля у побережья Одессы обнаружили пятно площадью почти 7,5 тыс. м², топливо вытекло из затонувшего танкера Delfi. Об этом со ссылкой на заместителя начальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Виталияя Караулова сообщила "Думская".

Боновые заграждения, установленные для подъема судна, не смогли предотвратить разлив. Они опускаются под воду и пропускают верхний слой воды с пленкой, отмечает издание.

"Думская" пишет, что пятно двигается в сторону берега.

По информации издания, судно готовят ко второй попытке подъема. К танкеру подогнали плавучий кран, при помощи которого будут заводить стальные тросы.

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа "Дельфин", пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, танкер Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии по ч. 1 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

24 июня 2020 года в Администрации морских портов Украины заявили, что сроки подъема танкера продлили до 20 июля. Вместе с тем мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что судно смогут убрать не раньше сентября.

15 июля с танкера Delfi произошла утечка нефтепродуктов, загрязнение морской воды было локализовано силами судовладельца.

Попытки снять судно с мели начали предпринимать 18 июля, но по словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, из-за просчета подрядчика тросы не выдержали большой нагрузки и надорвались.

22 июля председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что владелец танкера Delfi не в состоянии убрать судно и отказывается передавать на это права.