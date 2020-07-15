В Одессе произошла новая утечка нефтепродуктов с танкера Delfi

Вероятной причиной загрязнения является ослабление бонового крепления вследствие мощных порывов ветра, сообщили в администрации Одесского морского порта .

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года Фото: EPA

В Одессе возле произошла очередная утечка нефтепродуктов с аварийного танкера Delfi, загрязнение морской воды оперативно локализовано силами судовладельца. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба администрации Одесского морского порта на своей странице в Facebook.

"Работники Одесского филиала ГП АМПУ зафиксировали в присутствии инспекторов Государственной экологической инспекции в Одесской области небольшое пятно у судна Delfi. По результатам осмотра инспектором Госэкоинспекции отобраны пробы в районе танкера, о чем составлен соответствующий акт", – говорится в сообщении.

По информации порта, вероятной причиной загрязнения является ослабление бонового крепления вследствие мощных порывов ветра.

"Для локализации пятна представителем судовладельца приняты необходимые меры. В частности, обработана поверхность морской воды сорбентом (около 100 литров), зафиксировано и закреплено боновое заграждение", – добавили .

По состоянию на 15.00 загрязнение моря полностью локализовано.

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа "Дельфин", пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, танкер Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

24 июня в Администрации морских портов Украины заявили, что сроки подъема танкера продлили до 20 июля. Вместе с тем мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что судно смогут убрать не раньше сентября.