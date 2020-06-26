Сроки подъема танкера Delfi в Одессе опять сдвинули. Труханов говорит, что это случится не раньше сентября

Владелец судна Delfi, затонувшего возле Одессы, заверил Администрацию морских портов Украины в готовности поднять свой танкер.

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года Фото: EPA

Капитан Одесского морского торгового порта Кирилл Цюпко продлил срок подъема танкера Delfi. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.

В АМПУ отметили, что крайний срок подъема танкера владельцем – 20 июля. АМПУ может заняться подъемом судна только в случае, если: владелец сам не сможет это сделать в установленный срок и документально подтвердит готовность компенсировать расходы на проведение работ, Госэкоинспекция выдаст документ, что танкер предоставляет угрозу загрязнения окружающей среды, а капитан порта Одесса предоставит разрешение на поднятие имущества.

"По состоянию на 23 июня АМПУ получен официальный, четкий и недвусмысленный отказ судовладельца от привлечения АМПУ, компенсации расходов, а также заверение в полном понимании ответственности и финансовой, организационной и технической готовности судовладельца поднять собственное судно", – говорится в сообщении.

Вместе с тем мэр Одессы Геннадий Труханов на заседании исполнительного комитета Одесской мэрии 25 июня заявил, что танкер уберут не раньше сентября.

"На сегодняшний день для того, чтобы осуществить тот алгоритм действий по постановке данного суда на ровный киль и дальнейшую бункеровку его в ближайший порт, которые произведет собственник, необходимо 68 дней", – отметил мэр.

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Вечером 20 ноября из-за непогоды танкер сорвало с якоря. Его пытались взять на буксир, но из-за шторма не удалось этого сделать. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа "Дельфин", пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило.

Трое моряков с танкера – граждане Украины, их эвакуировали 22 ноября. По данным СМИ, танкер Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в данной акватории стало больше нормы в 157 раз.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии танкера Delfi.

21 июня стало известно о том, что из затонувшего танкера выливается топливо. Причиной в облгосадминистрации называли повреждение боновых заграждений. Их, по сообщению ОГА, восстановили в тот же день.