Завтра в Одессе опять попытаются поднять танкер Delfi

Подрядчика, занимающегося поднятием танкера Delfi в Одессе, нужно сменить, считает совладелец буксирной компании, которая помогает поднять танкер Delfi Андрей Ставнице.

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года Фото: EPA

Затонувший в Одессе танкер Delfi попытаются вновь поднять в пятницу, 24 июля. Об этом 22 июля в эфире "Радіо НВ" сообщил совладелец буксирной компании, которая помогает поднять судно Андрей Ставницер.

Он отметил, что сложность поднятия танкера заключается в том, что никто не знает точно, какое повреждение у этого судна и что находится внутри, так как там есть пробоины, в которые невозможно попасть человеку.

Также по его словам, у Администрации морских портов Украины есть техника для поднятия судна, но она не может подойти к Delfi, так как сильно мелко.

"Сейчас там работает подрядчик. На мой взгляд, подрядчик не сильно квалифицирован и, скорее всего, нужно ставить вопрос о том, чтобы его менять. Был допущен ряд ошибок этим подрядчиком, в частности, по выбору тросов. Тросы порвались. Заказаны и сегодня вечером должны быть получены новые стальные тросы из Николаева, завтра целый день будет проводиться подготовка к подъему и в пятницу будет производиться еще одна попытка подъема", – сообщил он.

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа "Дельфин", пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, танкер Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии по ч. 1 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

24 июня 2020 года в Администрации морских портов Украины заявили, что сроки подъема танкера продлили до 20 июля. Вместе с тем мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что судно смогут убрать не раньше сентября.

15 июля с танкера Delfi произошла утечка нефтепродуктов, загрязнение морской воды было локализовано силами судовладельца.

Попытки снять судно с мели начали предпринимать 18 июля, но по словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, из-за просчета подрядчика тросы не выдержали большой нагрузки и надорвались.

22 июля председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что владелец танкера Delfi не в состоянии убрать судно и отказывается передавать на это права.