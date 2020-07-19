Сегодня водолазы будут откатывать кормовой отсек и носовой трюм, доставать лопнувший понтон и менять его, заявил совладелец компании Андрей Ставницер.

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года Фото: Державна екологічна інспекція в Одеській області / Facebook

В Одессе водолазы будут облегчать танкер Delfi после двух неудачных попыток его поднятия. Об этом 19 июля сообщает Думская.

Издание отмечает, что вчерашние попытки поднять танкер не увенчались успехом, так как он оказался слишком тяжелым и при попытке подъема не выдержал один из швартовых канатов.

"Вчера стало понятно, что судно слишком тяжелое – лопнул понтон, порвался кормовой трос. Сегодня водолазы будут облегчать Delfi: откатывать кормовой отсек и носовой трюм, доставать лопнувший понтон и менять его. Буксиры сегодня работать не будут", – заявил совладелец компании Андрей Ставницер.

По его словам, вечером рабочая группа соберется на совещание для определения даты следующего подъема.

"Это сложный и трудоемкий процесс. Предусмотреть вес судна, как и то, насколько сильно оно держится за пирс, невозможно – мы выясняем это опытным путем. Всем хочется побыстрее закончить и забыть об этом, но спешка в данном случае может обернуться бедой, поэтому работаем спокойно", – добавил Ставницер.

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа "Дельфин", пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, танкер Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

24 июня в Администрации морских портов Украины заявили, что сроки подъема танкера продлили до 20 июля. Вместе с тем мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что судно смогут убрать не раньше сентября.

15 июля с танкера Delfi произошла утечка нефтепродуктов, загрязнение морской воды было локализовано силами судовладельца.

Попытки снять судно с мели начали предпринимать утром 18 июля.