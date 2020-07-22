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Владелец Delfi не может поднять судно и отказывается передавать на это права – глава Одесской ОГА

По словам главы Одесской ОГА Максима Куцого, владелец севшего на мель танкера Delfi просит продлить до 10 августа срок ликвидации последствий кораблекрушения. Предыдущий срок истек 20 июля.

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Возле пляжа в Одессе танкер лежит с ноября 2019 года
Возле пляжа в Одессе танкер лежит с ноября 2019 года
Фото: ЕРА

Владелец севшего на мель возле пляжа в Одессе танкера Delfi не в состоянии убрать судно, заявил 22 июля в Facebook председатель Одесской областной государственной администрации (ОГА) Максим Куцый.

"20 июля истек предельный срок, отведенный капитаном морского порта Одесса Кириллом Цюпко для подъема и отдаления аварийного танкера Delfi с побережья Одессы. Судовладелец уже дважды категорически отказался передать права на подъем аварийного судна государственным структурам и еще раз просит продления сроков ликвидации танкера. На этот раз до 10 августа", – написал он.

По данным главы ОГА, у подрядной организации, которую для подъемных работ привлек судовладелец, для этих целей "отсутствуют достаточные силы и средства".

"Этой истории необходимо положить конец. Я считаю, что продлевать судовладельцу сроки ликвидации аварии нельзя. У него было достаточно времени, чтобы решить эту проблему. Дальше должна вмешиваться АМПУ (Администрация морских портов Украины. – "ГОРДОН")", – отметил Куцый.

Он подчеркнул, что долго ждать подъема Delfi нельзя, так как "осенью начнется сезон штормов, и тогда судно будет невозможно убрать из-за погодных условий".

"Именно поэтому я обратился к Кабинету Министров Украины с просьбой признать эту ситуацию чрезвычайной. Прошу предоставить Администрации морских портов, как ответственной службе, полномочия принудительно убрать танкер по упрощенной процедуре. То есть в кратчайшие сроки. А после этого – взыскать сумму подъема и ликвидации с судовладельца. Эта иллюстрация пренебрежительного отношения к одесситам, закону и природе должна быть завершена, а нарушитель – наказан", – заявил Куцый.

https://www.facebook.com/maksymkutsyi/posts/282612306498502

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа "Дельфин", пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, танкер Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии по ч. 1 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

24 июня в Администрации морских портов Украины заявили, что сроки подъема танкера продлили до 20 июля. Вместе с тем мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что судно смогут убрать не раньше сентября.

15 июля с танкера Delfi произошла утечка нефтепродуктов, загрязнение морской воды было локализовано силами судовладельца.

Попытки снять судно с мели начали предпринимать утром 18 июля.

Теги: Одесса, авария, кораблекрушение, Одесская ОГА, судно, танкер, Администрация морских портов Украины, Максим Куцый, танкер Delfi
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