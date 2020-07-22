Владелец Delfi не может поднять судно и отказывается передавать на это права – глава Одесской ОГА

По словам главы Одесской ОГА Максима Куцого, владелец севшего на мель танкера Delfi просит продлить до 10 августа срок ликвидации последствий кораблекрушения. Предыдущий срок истек 20 июля.

Возле пляжа в Одессе танкер лежит с ноября 2019 года Фото: ЕРА

Владелец севшего на мель возле пляжа в Одессе танкера Delfi не в состоянии убрать судно, заявил 22 июля в Facebook председатель Одесской областной государственной администрации (ОГА) Максим Куцый.

"20 июля истек предельный срок, отведенный капитаном морского порта Одесса Кириллом Цюпко для подъема и отдаления аварийного танкера Delfi с побережья Одессы. Судовладелец уже дважды категорически отказался передать права на подъем аварийного судна государственным структурам и еще раз просит продления сроков ликвидации танкера. На этот раз до 10 августа", – написал он.

По данным главы ОГА, у подрядной организации, которую для подъемных работ привлек судовладелец, для этих целей "отсутствуют достаточные силы и средства".

"Этой истории необходимо положить конец. Я считаю, что продлевать судовладельцу сроки ликвидации аварии нельзя. У него было достаточно времени, чтобы решить эту проблему. Дальше должна вмешиваться АМПУ (Администрация морских портов Украины. – "ГОРДОН")", – отметил Куцый.

Он подчеркнул, что долго ждать подъема Delfi нельзя, так как "осенью начнется сезон штормов, и тогда судно будет невозможно убрать из-за погодных условий".

"Именно поэтому я обратился к Кабинету Министров Украины с просьбой признать эту ситуацию чрезвычайной. Прошу предоставить Администрации морских портов, как ответственной службе, полномочия принудительно убрать танкер по упрощенной процедуре. То есть в кратчайшие сроки. А после этого – взыскать сумму подъема и ликвидации с судовладельца. Эта иллюстрация пренебрежительного отношения к одесситам, закону и природе должна быть завершена, а нарушитель – наказан", – заявил Куцый.

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа "Дельфин", пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, танкер Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии по ч. 1 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

24 июня в Администрации морских портов Украины заявили, что сроки подъема танкера продлили до 20 июля. Вместе с тем мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что судно смогут убрать не раньше сентября.

15 июля с танкера Delfi произошла утечка нефтепродуктов, загрязнение морской воды было локализовано силами судовладельца.

Попытки снять судно с мели начали предпринимать утром 18 июля.