Попытки снять с мели танкер Delfi завершились неудачно – Госэкоинспекция

Очередную попытку снять танкер Delfi с мели возле пляжа в Одессе произведут 19 июля, отметили в Госэкоинспекции в Одесской области.

18 июля не удалось снять с мели возле пляжа в Одессе танкер Delfi. Об этом в Facebook проинформировала Государственная экологическая инспекция в Одесской области.

"Сегодня с утра были проведены все подготовительные работы для начала эвакуации судна Delfi. К сожалению, две первые попытки оказались безуспешными из-за слабых тросы, один из которых оборвался. Завтра ждем третью попытку", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что их инспекторы "контролируют процесс транспортировки танкера для наблюдения за вероятным загрязнением путем отбора проб морской воды".

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа "Дельфин", пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, танкер Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

24 июня в Администрации морских портов Украины заявили, что сроки подъема танкера продлили до 20 июля. Вместе с тем мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что судно смогут убрать не раньше сентября.

15 июля с танкера Delfi произошла утечка нефтепродуктов, загрязнение морской воды было локализовано силами судовладельца.

Попытки снять судно с мели начали предпринимать утром 18 июля.