Госэкоинспекция оценила убытки от аварии танкера "Делфи" в $15,2 тыс.

Танкер Delfi сел на мель у побережья Одессы в ноябре прошлого года. По данным властей, из затонувшего судна в море попадают нефтепродукты.

Убытки от аварии нефтяного танкера "Делфи" вблизи Одессы составляют, по предварительным подсчетам, $15,2 тыс. Об этом говорится в ответе одесского управления Государственной экологической инспекции Украины на запрос телеканала hromadske.

"Окончательный расчет будет возможен только после завершения операции по подъему судна и после предоставления информации судовладельцем или органами полиции по объемам нефтепродуктов, которые были на судне до загрязнения и остались после завершения операции по подъему судна", – подчеркнули в ведомстве.

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа "Дельфин", пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, танкер Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

24 июня в Администрации морских портов Украины заявили, что сроки подъема танкера продлили до 20 июля. Вместе с тем мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что судно смогут убрать не раньше сентября.