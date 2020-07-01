Море возле танкера Delfi не загрязнено нефтепродуктами – Одесская ОГА

Одесские власти пытаются максимально мотивировать владельца танкера Delfi, чтобы он убрал затонувшее судно с побережья Одессы, заявил представитель Одесской облгосадминистрации Денис Соколов.

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года Фото: EPA

Госэкоинспекция ежедневно осуществляет отбор проб морской воды в районе пляжа "Дельфин", возле которого затонул танкер Delfi. Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил представитель Одесской облгосадминистрации Денис Соколов.

"Сейчас вода там абсолютно чистая, то есть нет никаких нефтепродуктов, и сейчас мы пытаемся максимально мотивировать судовладельца, чтобы он наконец убрал затонувший танкер с побережья", – отметил Соколов.

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Вечером 20 ноября из-за непогоды танкер сорвало с якоря. Его пытались взять на буксир, но из-за шторма не удалось сделать это. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа "Дельфин", пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило.

Трое моряков с танкера – граждане Украины, их эвакуировали 22 ноября. По данным СМИ, танкер Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в данной акватории стало больше нормы в 157 раз.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии танкера Delfi.

21 июня стало известно о том, что из затонувшего танкера выливается топливо. Причиной в облгосадминистрации называли повреждение боновых заграждений. Их, по сообщению ОГА, восстановили в тот же день.

24 июня в Администрации морских портов Украины заявили, что сроки подъема танкера продлили до 20 июля. Вместе с тем мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что судно смогут убрать не раньше сентября.