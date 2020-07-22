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Криклий: До конца этой недели у владельца танкера Delfi есть время, чтобы поднять судно

В случае повторной неудачной попытки поднять судно со дна владелец затонувшего у берега Одессы танкера Delfi будет отказываться от прав на него, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года
Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года
Фото: Максим Куций / Facebook

До конца текущей недели у владельца затонувшего у берега Одессы танкера Delfi есть время, чтобы поднять судно. Об этом 22 июля заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение Криклию взять под личный контроль вопрос поднятия затонувшего танкера.

"Несколько дней назад владелец аварийного судна Delfi пытался поднять танкер, но из-за просчетов подрядчиков тросы не выдержали большой нагрузки и надорвались. До конца этой недели владелец предпримет вторую попытку, после чего, в случае отрицательного результата, он будет отказываться от прав на судно. Тогда это будет исключительно наша ответственность – администрации морских портов и министерства. Мы должны как можно скорее ликвидировать последствия этой аварии, ведь риски слишком велики. Из-за этого не только блокируется нормальный режим судоходства вблизи крупнейшего порта Украины – Одессы, но и есть значительная экологическая угроза в связи с постоянным вытеканием топлива", – сказал Криклий.

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа "Дельфин", пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, танкер Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии по ч. 1 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

24 июня 2020 года в Администрации морских портов Украины заявили, что сроки подъема танкера продлили до 20 июля. Вместе с тем мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что судно смогут убрать не раньше сентября.

15 июля с танкера Delfi произошла утечка нефтепродуктов, загрязнение морской воды было локализовано силами судовладельца.

Попытки снять судно с мели начали предпринимать 18 июля.

22 июля председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что владелец танкера Delfi не в состоянии убрать судно и отказывается передавать на это права.

Теги: Одесса, Владислав Криклий, нефтепродукты, Денис Шмыгаль, Максим Куцый, танкер Delfi
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