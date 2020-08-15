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ОБЩЕСТВО

Госэкоинспекция Украины за неделю выявила нарушений на 30 млн грн

С 7-го по 13 августа Государственная экологическая инспекция Украины выявила незаконные рубки деревьев в пяти областях страны. Об этом сообщил глава инспекции Андрей Малеваный.

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В Николаевской области незаконная вырубка 70 дубов нанесла ущерб на 890 тыс. грн
В Николаевской области незаконная вырубка 70 дубов нанесла ущерб на 890 тыс. грн
Фото: pixabay.com

За неделю Госэкоинспекция Украины провела 470 проверок на 250 объектах, об этом сообщил глава службы Андрей Малеваный 14 августа в Facebook.

По его информации, за нарушение природоохранного законодательства было предъявлено претензий на 30 млн грн.

"Наиболее резонансные нарушения требований природоохранного законодательства касались незаконной рубки деревьев. В Винницкой области за незаконную рубку 1227 деревьев до степени прекращения роста деревьев разных пород рассчитан ущерб на более чем 20 млн грн. Материалы направлены в управление СБУ в Винницкой области для принятия решения об открытии уголовного производства", – написал Малеваный.

https://www.facebook.com/AndriyMalovany/posts/157605989314026

В Николаевской области незаконная вырубка 70 дубов нанесла ущерб на 890 тыс. грн. Экологической инспекцией претензии за нелегальную вырубку были выдвинуты в Сумской (683,5 тыс. грн), Черниговской (5 млн грн) и Днепропетровской (666 тыс. грн) областях.

Теги: законодательство, ущерб, деревья, Госэкоинспекция, Андрей Малеваный
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