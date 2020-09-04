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ПРОИСШЕСТВИЯ

Из танкера Delfi произошел разлив нефтепродуктов – Малеваный

Лабораторные исследования воды у побережья Одессы, где затонул танкер Delfi, показали загрязнение, оно превысило норму в 5,8 раза, сообщил глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный.

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Работы по подъему затонувшего в ноябре 2019 года танкера Delfi начались 24 июля
Работы по подъему затонувшего в ноябре 2019 года танкера Delfi начались 24 июля
Фото: EPA

3 сентября специалисты Государственной экологической инспекции Одесской области, обследуя акваторию возле затонувшего танкера Delfi, заметили на поверхности моря пятна и серую пленку площадью 70 м². Об этом 4 сентября написал в Facebook глава Госэкоинспекции Украины Андрей Малеваный.

"Лабораторные исследования показали превышение в воде нормированных значений предельно допустимых концентраций в 5,8 раза. Показатель составил 0,29 мг/дм³, что отмечено в соответствующем протоколе измерений показателей состава и свойств вод", – отмечено в посте.

По информации Малеваного, администрация Одесского филиала Администрации морских портов Украины были проведены неотложные работы в районе судна.

"Утечка нефтепродуктов произошла из-за того, что с судном продолжают проводить работы для его поднятия и стабилизации", – сообщил Малеваный.

Госэкоинспекция подсчитает ущерб, нанесенный окружающей среде, после того как танкер поднимут и уберут из акватории Черного моря.

https://www.facebook.com/AndriyMalovany/posts/164559315285360

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа "Дельфин", пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Работы по подъему танкера начались 24 июля. 26 июля его поставили на киль.

Теги: Одесса, кораблекрушение, Госэкоинспекция, танкер Delfi, Андрей Малеваный
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