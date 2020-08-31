Подъем танкера Delfi не повлек загрязнения Черного моря – Малеваный

Государственная экологическая инспекция Украины регулярно проводит анализ морской воды в районе затонувшего танкера Delfi. Об этом сообщил глава инспекции Андрей Малеваный.

Поднятие танкера Delfi не повлекло загрязнения Черного моря, об этом 31 августа написал в Facebook глава Госэкоинспекции Украины Андрей Малеваный.

"26 августа затонувшее возле Одессы судно наконец поставили на ровный киль. Это произошло почти через год после аварии и после многочисленных фактов загрязнения моря нефтепродуктами с танкера. Следующий шаг – его транспортировка из акватории у пляжа "Дельфин", – отметил он.

По информации Малеваного, экоинспекция в течение месяца регулярно осуществляла отбор проб вблизи затонувшего судна. С 22-го по 30 августа загрязнения или превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов не было выявлено.

Инспекторы по охране окружающей среды продолжают мониторить акваторию в районе затонувшего танкера и брать пробы воды на анализ.

"Надеюсь на успешную транспортировку танкера с места его аварии. Кроме того, это даст возможность Госэкоинспекции провести полные расчеты убытков, которые судно нанесло окружающей среде", – сообщил глава госинспекции.

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа "Дельфин", пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Работы по подъему танкера начались 24 июля.