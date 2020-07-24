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В Одессе начали поднимать танкер Delfi

К танкеру Delfi должны подойти два буксира и катер со специалистами, которые закрепят стальные канаты. Когда оба буксира будут готовы, начнется основная часть операции по подъему судна.

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К Delfi подошли два буксира, которые попробуют поднять танкер с волнореза
К Delfi подошли два буксира, которые попробуют поднять танкер с волнореза
Скриншот: P&O Maritime Ukraine / Facebook

В Одессе начались работы по подъему затонувшего танкера Delfi. Об этом 24 июля сообщает буксирный оператор P&O Maritime Ukraine в Facebook.

"К Delfi подошли два буксира, которые попробуют поднять танкер с волнореза. Среди них – наш P&O Balqis. Он мощнее, чем буксир, участвовавший в первой попытке эвакуации Delfi – 5200 лошадиных сил при тяговом усилии в 61 тонну", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что к буксирам должен подойти катер со специалистами, которые закрепят стальные канаты. Когда оба буксира будут готовы, начнется основная часть операции – будут тянуть.

https://www.facebook.com/POMaritime.Ukraine/videos/306223707237417/

Вскоре компания опубликовала в Facebook видео, где буксиры уже подошли к танкеру и начали крепить стальной канат.

https://www.facebook.com/POMaritime.Ukraine/videos/595662008015280/

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа "Дельфин", пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, танкер Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии по ч. 1 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

24 июня 2020 года в Администрации морских портов Украины заявили, что сроки подъема танкера продлили до 20 июля. Вместе с тем мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что судно смогут убрать не раньше сентября.

15 июля с танкера Delfi произошла утечка нефтепродуктов, загрязнение морской воды было локализовано силами судовладельца.

Попытки снять судно с мели начали предпринимать 18 июля, но по словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, из-за просчета подрядчика тросы не выдержали большой нагрузки и надорвались.

22 июля председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что владелец танкера Delfi не в состоянии убрать судно и отказывается передавать на это права.

Совладелец буксирной компании, которая помогает поднять судно, Андрей Ставницер 23 июля заявил, что необходимо сменить подрядчика, занимающегося подъемом танкера, так как тот неквалифицирован и допустил много ошибок в своей работе.

Утром 24 июля у побережья Одессы обнаружили топливное пятно площадью почти 7,5 тыс. м², которое вытекло из Delfi.

Теги: Украина, Одесса, танкер Delfi
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