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Законопроект о проверках экоинспекцией остановит украинскую промышленность – президент ICC

В Украинском национальном комитете Международной торговой палаты (ICC Ukraine) считают, что законопроекты должны быть доработаны, и просят не выносить их на рассмотрение Верховной Рады.

Щелкунов: Нас, как общественную организацию украинского бизнеса, не устраивают позиции, которые предусматривают экологические проверки без предупреждения по заявлению физических лиц в неограниченном количестве
Щелкунов: Нас, как общественную организацию украинского бизнеса, не устраивают позиции, которые предусматривают экологические проверки без предупреждения по заявлению физических лиц в неограниченном количестве
Фото: iccua.org

Проведение экоинспекцией проверок, которые предусматриваются в законопроектах об экологическом контроле, могут привести к остановке промышленности. Об этом заявил президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Владимир Щелкунов, сообщается на сайте организации. 

По его словам, украинский бизнес обеспокоен отдельными положениями новых законодательных инициатив по экологическому контролю, которые могут быть использованы для давления на него с целью получения неправомерной выгоды. По его мнению, если депутаты примут эти законопроекты, украинский производитель станет беззащитным перед многочисленными проверками и проверяющими.

"Нас, как общественную организацию украинского бизнеса, не устраивают позиции, которые предусматривают экологические проверки без предупреждения по заявлению физических лиц в неограниченном количестве. Мы также не поддерживаем предусмотренные штрафные санкции за недопуск проверяющих. Отдельно считаем угрозой предусмотренную норму остановки производства в случае выявления нарушений. Трудно представить, как это сделать, скажем, с доменной печью или иным сегментом производственного непрерывного цикла", – сказал Щелкунов.

В ICC Ukraine считают, что законопроекты должны быть доработаны, и просит не выносить их на рассмотрение Верховной Рады.

"Национальный комитет Международной торговой палаты готовит свои предложения относительно экологических законопроектов, которые будут направлены в профильный комитет Верховной Рады", – сообщил Щелкунов.

В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты о государственном экологическом контроле (№3091 и №3091-1) и законопроект об основах проведения внеплановых мероприятий контроля в сфере охраны окружающей природной среды (№3417).

С их критикой 26 июня выступила Профессиональная ассоциация экологов Украины. По словам экспертов ассоциации, в краткосрочной перспективе это действительно может несколько улучшить состояние окружающей среды в отдельных аспектах, но из-за полной остановки и банкротства предприятий.

"Понимая общую ответственность за состояние окружающей среды, мы не можем в такое трудное для страны время поддерживать откровенно несовершенные законопроекты, польза от которых сомнительна, а вред очевиден", – сказано в заявлении.

Гендиректор "Укркокса" Анатолий Старовойт считает, что принятие этих законопроектов может привести к срыву технологических процессов на металлургических предприятиях и увеличению выбросов заводами.

Теги: Украина, экология, промышленность, бизнес, законопроект
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