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ПОЛИТИКА

"Укркокс" выступил с критикой инициатив экологического комитета ВР

Государственная экологическая инспекция на основании заявлений обычных граждан сможет останавливать деятельность предприятий без обращения в суд или накладывать значительные штрафы, заявили в Украинской научно-промышленной ассоциации "Укркокс", комментируя три законопроекта в этой сфере.

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Законопроекты №3091 и №3091-1 должны быть срочно отправлены на доработку, а законопроект №3417 необходимо отозвать, считают в "Укркоксе"
Законопроекты №3091 и №3091-1 должны быть срочно отправлены на доработку, а законопроект №3417 необходимо отозвать, считают в "Укркоксе"
Фото: rbc.ua

Украинская научно-промышленная ассоциация "Укркокс" раскритиковала законопроекты о государственном экологическом контроле (№3091 и №3091-1) и законопроект об основах проведения внеплановых мероприятий контроля в сфере охраны окружающей природной среды (№3417), пишет "РБК-Украина" со ссылкой на письмо в адрес председателя комитета по вопросам экологической безопасности и природопользования Верховной Рады, нардепа от "Слуги народа" Олега Бондаренко.

По словам генерального директора ассоциации Анатолия Старовойта, законопроекты предусматривают чрезвычайные полномочия государственного органа надзора, которому предоставляется возможность проводить проверки по заявлениям физических лиц или общественных организаций.

"На основании каких данных физическое лицо или общественная организация делает вывод относительно обращения на предмет проверок? Какова методика мониторинга экологической безопасности? Государственная экологическая инспекция на основании таких заявлений может останавливать деятельность предприятий без обращения в суд или накладывать значительные штрафы. Это не соответствует основным законодательным положениям", – говорится в письме.

Председатель "Укркокса" отмечает, что законопроекты №3091 и №3091-1 должны быть срочно отправлены на доработку, а законопроект №3417 необходимо отозвать.

30 июля 2020 года комитет Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования проведет круглый стол по государственному экологическому контролю, на котором будут обсуждать эти проекты законов, пишет "РБК-Украина".

С их критикой 26 июня выступила Профессиональная ассоциация экологов Украины. По словам экспертов ассоциации, в краткосрочной перспективе это действительно может несколько улучшить состояние окружающей среды в отдельных аспектах, но из-за полной остановки и банкротства предприятий.

"Понимая общую ответственность за состояние окружающей среды, мы не можем в такое трудное для страны время поддерживать откровенно несовершенные законопроекты, польза от которых сомнительна, а вред очевиден", – сказано в заявлении.

Теги: Верховная Рада, экология, политика, законопроект
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