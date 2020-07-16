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Политолог Бондаренко: Существует мода на экологический популизм, она перекинулась и на территорию Украины

Экологические организации в Украине работают на гранты, отрабатывают их, поэтому не хотят заниматься глобальными проблемами, заявил руководитель фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко.

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Константин Бондаренко: Многие, очевидно, на этом зарабатывают дивиденды, если не финансовые, то политические
Константин Бондаренко: Многие, очевидно, на этом зарабатывают дивиденды, если не финансовые, то политические
Фото: Константин Бондаренко / Facebook

Многие украинские экологические организации не интересуются масштабными вопросами, так как существуют на гранты и занимаются узкими темами, заявил в комментарии "5 каналу" политолог, руководитель фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко.

Такой подход вредит решению проблем с экологией, считает он.

"Сегодня существует мода на этот экологический популизм. И эта мода перекинулась и на территорию Украины. Многие, очевидно, на этом зарабатывают дивиденды, если не финансовые, то политические. Мы просто не думаем о следующих поколениях, даже не следующих, а о завтрашнем дне для себя, и сегодня распродаем все, что только можно распродать в Украине", – заявил Бондаренко.

Он добавил, что при этом экологические активисты за вознаграждение устраивают забастовки и пикеты.

"Многие считают, что экология – это слишком узкая система. Экологические организации, они вроде и работают, но очевидно, что немалое количество экологических организаций работают на гранты и, соответственно, выступают с позиции: есть грант, скажем, они отрабатывают", – сказал политолог.

ВИДЕО
Видео: АКТУАЛЬНО / YouTube
Теги: экология, Кость Бондаренко, активист, гранты
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