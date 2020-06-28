В нелегальной вырубке леса на 1,2 млн грн подозревают шесть человек во главе с чиновником лесхоза

Участники преступной группы обвиняются в незаконной порубке, перевозке, хранении и сбыте леса, мастер леса – в превышении власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, сообщили в Госбюро расследований.

В суд направлено обвинительное заключение в отношении группы из шести человек, которую организовал мастер леса одного из государственных лесохозяйственных предприятий Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Участники преступной группы обвиняются в незаконной порубке, перевозке, хранении и сбыте леса, мастер леса – в превышении власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 и ч. 1, ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляли следователи территориального управления ГБР во Львове, отметили в ведомстве.

"Следствием установлено, что организованная преступная группа, которую организовал чиновник одного из лесоохотничьих хозяйств, с февраля по март 2020 года осуществляла незаконную вырубку деревьев породы дуб и в дальнейшем продавала их физическим лицам – предпринимателям. В результате деятельности преступной группы государству причинен ущерб на сумму свыше 1,2 млн грн", – добавили в ГБР.

В случае доказательства вины, мастеру леса грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Другим участникам преступной группы – лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Бывший исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов сообщал, что главной причиной наводнений на западе Украины является вырубка лесов. По его словам, за три года убытков из-за незаконной вырубки леса было нанесено более чем на полмиллиарда гривен.

После наводнений на Западной Украине прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту экоцида и нарушений природоохранного законодательства.

Интенсивные осадки 22–23 июня привели к наводнению в Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях.