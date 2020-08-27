Ассоциация производителей ферросплавов требует отозвать законопроект "О государственном экологическом контроле"

Законопроект предоставляет государственной экоинспекции контрольные функции в непрофильных для нее направлениях, в частности в транспортной сфере и области государственного геоконтроля, подчеркнули в Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции.

Законопроект об экологическом контроле №3091 необходимо отозвать, так как он создает значительные коррупционные риски и угрожает давлением на предпринимателей. Об этом говорится в обращении Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции к председателю парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования.

"Принципиальным замечанием к законопроекту "О государственном экологическом контроле" (№3091) является выведение экологического контроля из-под действия закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", что создает предпосылки для осуществления дополнительного давления контролирующими органами на субъекты хозяйствования без возможности защиты. Это создает значительные коррупционные риски", – отмечается в обращении.

Авторы пишут, что законопроект предоставляет государственной экоинспекции контрольные функции в непрофильных для нее направлениях, в частности в транспортной сфере и области государственного геоконтроля, что создает риски – контролирующий орган может действовать в этих отраслях непрофессионально.

31 июля внефракционный народный депутат Украины Сергей Магера заявил в комментарии Znaj.ua, что законопроекты об экологическом контроле, инициированные профильным парламентским комитетом, наделяют экоинспекцию неограниченными полномочиями, которые могут быть использованы для давления на бизнес.

Президент Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Владимир Щелкунов считает, что проведение экоинспекцией проверок, которые предусматриваются в законопроектах об экологическом контроле, могут привести к остановке промышленности.