Политолог: Определенные политические силы точно будут обещать решить экологические проблемы

Определенные политические силы будут на местных выборах осенью обещать решить экологические проблемы, но в реальности их интересует только власть, а не состояние окружающей среды, заявил политолог Дмитрий Купира.

Дмитрий Купира: Часто голосуют за мэра или депутатов, что постоянно меняют партию ради получения мандата или доступа к местному бюджету Фото: 24tv.ua

Вопросы защиты окружающей среды в экологически неблагополучных регионах политики используют, чтобы попасть во власть, а на самом деле тема экологии им безразлична, заявил в комментарии "24 каналу" политолог Дмитрий Купира.

"Думаю, что определенные политические силы точно будут обещать решить экологические проблемы. Особенно там, где эти проблемы стоят остро. Часто голосуют за мэра или депутатов, что постоянно меняют партию ради получения мандата или доступа к местному бюджету", – сказал он.

Купира считает, что на местных выборах осенью этого года тема экологических проблем будет использоваться для манипуляций, и порекомендовал не верить тем политикам, которые "до голосования пытаются заработать политические дивиденды, а после выборов сразу забывают о своих обещаниях".

Выборы в местные органы власти в Украине назначены на 25 октября.