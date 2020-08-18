МВД Украины хочет наказывать за предоставление ложной информации в Госреестр избирателей

Министерство внутренних дел Украины намерено предложить изменения в Избирательный кодекс. Новые нормы министерства предусматривают наказание за предоставление ложной информации в Государственный реестр избирателей.

Верховной Раде Украины предложат ввести наказание для избирателей, которые предоставляют недостоверную информацию в Государственный реестр избирателей, заявили в Министерстве внутренних дел (МВД) Украины 18 августа по итогам совещания по подготовке к проведению местных выборов.

В ведомстве ожидают, что такие изменения в Избирательный кодекс предложат на рассмотрение народных депутатов 25 августа во время заседания внеочередной сессии Верховной Рады.

В МВД уточнили, что такие случаи уже зафиксировали в Одесской, Львовской, Житомирской и Харьковской областях. Глава МВД Украины Арсен Аваков отметил, что такие случаи нужно пресекать.

"Мы не должны допустить, чтобы они [случаи предоставления ложной информации в Государственный реестр избирателей] стали массовыми и повлияли на демократическое волеизъявление украинцев", – сказал Аваков.

Присутствующая на совещании руководитель гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская отметила, что ответственность должен нести и сам избиратель, если он предоставил о себе недостоверные сведения.

"Например, указал, что живет в Затоке, а на самом деле – в Ирпене, и передал свои персональные данные, чтобы там за него бросили бюллетень", – цитирует пресс-служба МВД Айвазовскую.

Верховная Рада Украины на заседании 16 июля внесла изменения в Избирательный кодекс. За проект закона №3485 проголосовали 308 народных депутатов. 22 июля документ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Закон определяет, что выборы по партийным спискам проводятся на уровне территориальных общин с населением больше 10 тыс. избирателей. Ранее пропорциональная система применялась для крупных населенных пунктов, где проживало 90 тыс. и более избирателей.

Верховная Рада может внести еще изменения в Избирательный кодекс до местных выборов. Спикер Рады Дмитрий Разумков считает, что принятый в июле законопроект "достаточно политизирован".

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.