В Украине на должности в теризбиркомах выдвинуты 160 человек, которые уже умерли – "Опора"

Появление фамилий уже умерших людей в списках кандидатов на должности в теризбиркомах на местных выборах в Украине связано с упрощением процедуры их подачи, считает координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

В предоставленных партиями списках кандидатов на должности в территориальных избирательных комиссиях (ТИК) на местных выборах в Украине 25 октября есть фамилии людей, которые уже умерли.

Об этом координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская заявила 20 августа в ходе круглого стола в Киеве, информирует УНН.

"Насколько мне известно, обнаружено около 160 таких лиц, которые уже умерли, но они представлены на должность членов ТИК", – сказала она.

Происходящее координатор "Опоры" связала с "проблемой использования персональных данных граждан без их согласия, чтобы быть зарегистрированными, поданными".

"Решение по отдельным людям принято членами территориальных избирательных комиссий. Потому что у нас есть упрощение в процедуре подачи, а именно – отсутствие заявления со стороны лица на готовность работать в избирательной комиссии. Эти заявления должны были бы быть, но они хранятся в политической партии, они не прилагаются к пакету документов для ЦИК", – объяснила Айвазовская.

Она отметила, что Центральная избирательная комиссия Украины имеет доступ к реестру избирателей и может проверять информацию о кандидатах в ТИК.

Выборы в местные органы власти в Украине назначены на 25 октября.

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