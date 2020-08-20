ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В Украине на должности в теризбиркомах выдвинуты 160 человек, которые уже умерли – "Опора"

Появление фамилий уже умерших людей в списках кандидатов на должности в теризбиркомах на местных выборах в Украине связано с упрощением процедуры их подачи, считает координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Местные выборы в Украине назначены на 25 октября
Местные выборы в Украине назначены на 25 октября
Фото: ЕРА

В предоставленных партиями списках кандидатов на должности в территориальных избирательных комиссиях (ТИК) на местных выборах в Украине 25 октября есть фамилии людей, которые уже умерли.

Об этом координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская заявила 20 августа в ходе круглого стола в Киеве, информирует УНН.

"Насколько мне известно, обнаружено около 160 таких лиц, которые уже умерли, но они представлены на должность членов ТИК", – сказала она.

Происходящее координатор "Опоры" связала с "проблемой использования персональных данных граждан без их согласия, чтобы быть зарегистрированными, поданными".

"Решение по отдельным людям принято членами территориальных избирательных комиссий. Потому что у нас есть упрощение в процедуре подачи, а именно – отсутствие заявления со стороны лица на готовность работать в избирательной комиссии. Эти заявления должны были бы быть, но они хранятся в политической партии, они не прилагаются к пакету документов для ЦИК", – объяснила Айвазовская.

Она отметила, что Центральная избирательная комиссия Украины имеет доступ к реестру избирателей и может проверять информацию о кандидатах в ТИК.

Выборы в местные органы власти в Украине назначены на 25 октября.

Волеизъявление обойдется госбюджету в 2,25 млрд грн.

Теги: Украина, выборы, Ольга Айвазовская, Опора, местные выборы, документы, партия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Похожа на Тину Тернер". Гайтана позировала в платье с высоким разрезом
"Похожа на Тину Тернер". Гайтана позировала в платье с высоким разрезом
Хайек показала с мужем любовь во время "короны"
Хайек показала с мужем любовь во время "короны"
Шоптенко рассказала о страстном танце с Винником и первом миллионе шагов
Шоптенко рассказала о страстном танце с Винником и первом миллионе шагов
Поклонники Собчак о ее фото с мужем: С Виторганом была окрыленная, с невинной улыбкой. В этом браке осталась самой собой
Поклонники Собчак о ее фото с мужем: С Виторганом была окрыленная, с невинной улыбкой. В этом браке осталась самой собой
"Туризм запрещен". Певицу Приходько не пустили в США
"Туризм запрещен". Певицу Приходько не пустили в США
Белла Хадид показала тело в раздельном купальнике
Белла Хадид показала тело в раздельном купальнике
"Не хотят, чтобы Валентину фотографировали в гробу". Сафронов предположил, почему похороны Легкоступовой будут закрытыми
"Не хотят, чтобы Валентину фотографировали в гробу". Сафронов предположил, почему похороны Легкоступовой будут закрытыми
"Данюша тебя любит и скучает". Тодоренко показала "своего старшенького" сына
"Данюша тебя любит и скучает". Тодоренко показала "своего старшенького" сына
Полякова рассказала, какие манипуляции проводит с лицом
Полякова рассказала, какие манипуляции проводит с лицом
"У нее были осложнения". Пластический хирург Легкоступовой раскрыл правду о ее состоянии после операций
"У нее были осложнения". Пластический хирург Легкоступовой раскрыл правду о ее состоянии после операций
"Дети есть дети". Tayanna показала младших братьев
"Дети есть дети". Tayanna показала младших братьев
"У меня хорошие новости, которые видно на фото". Сестра Комарова сообщила о беременности
"У меня хорошие новости, которые видно на фото". Сестра Комарова сообщила о беременности
Стефанко показала, как выглядит после родов. Фото
Стефанко показала, как выглядит после родов. Фото
Яма рассказал, как заставить себя бегать
Яма рассказал, как заставить себя бегать
  "Море". Суперфиналист шоу "Голос країни 2020" Асафатов выпустил клип. Видео
  "Море". Суперфиналист шоу "Голос країни 2020" Асафатов выпустил клип. Видео
  Невеста из прошлого. Победительница "Голосу країни" Муха презентовала дебютный клип. Видео
  Невеста из прошлого. Победительница "Голосу країни" Муха презентовала дебютный клип. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Жена бывшего нардепа Гаврилюка – мужу: Если бы могла вернуться на шесть лет назад, второй раз бы к тебе не подошла
Жена бывшего нардепа Гаврилюка – мужу: Если бы могла вернуться на шесть лет назад, второй раз бы к тебе не подошла
  Соседов раскрыл подробности конфликта Пугачевой и Легкоступовой
Соседов раскрыл подробности конфликта Пугачевой и Легкоступовой
Дорофеева в прозрачной одежде станцевала под трек Скриптонита. Видео
Дорофеева в прозрачной одежде станцевала под трек Скриптонита. Видео
"Вот это танцы со звездами!". 72-летняя Нина Матвиенко станцевала во дворе перед своим домом
"Вот это танцы со звездами!". 72-летняя Нина Матвиенко станцевала во дворе перед своим домом
"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя
"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя
"Эта фотография молитва за ваши черные душонки". Астафьева показала грудь в мокром платье
"Эта фотография – молитва за ваши черные душонки". Астафьева показала грудь в мокром платье
"Лида с ума сошла. Надо разводиться". Алибасов нанял Жорина для расторжения брака с Федосеевой-Шукшиной
"Лида с ума сошла. Надо разводиться". Алибасов нанял Жорина для расторжения брака с Федосеевой-Шукшиной
"Посмеялись и вкусно пообедали". Орбакайте показала, как выглядит дом Руссо
"Посмеялись и вкусно пообедали". Орбакайте показала, как выглядит дом Руссо
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS