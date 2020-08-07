Законопроекты про экоконтроль – это правовой нигилизм высшего порядка – политолог

Зарегистрированный в парламенте законопроект "О государственном экологическом контроле" "заточен" на то, чтобы удобнее было "кошмарить" предприятия-загрязнители, а не на решение проблем с экологией и здоровьем людей, заявил политолог Кирилл Сазонов.

Кирилл Сазонов: Нововведение также дает право останавливать предприятие на три дня на время экопроверки Фото: radiosvoboda.org

Зарегистрированные в Раде законопроекты, которые изменяют процедуру экологического контроля предприятий, имеют целью коррупционное давление на предприятия вместо решения экологических проблем в Украине. Об этом в своем блоге на "Цензор.НЕТ" написал политолог Кирилл Сазонов.

В Раде зарегистрирован законопроект "О государственном экологическом контроле". Изучив его, Сазонов пришел к выводу, что документ "заточен" на то, чтобы удобнее было "кошмарить" предприятия-загрязнители, а не на решение проблем с экологией и здоровьем людей. По его словам, в законопроекте прописаны одинаковые штрафы за сверхнормативное использование природных ресурсов, которые будут применяться как для малых, так и больших предприятий.

"То есть если выживший вопреки отсутствию господдержки в каратино-кризис представитель МСБ использует в своем шиномонтаже три сверхнормативных кубометра воды, его оштрафуют так же, как и какой-нибудь ферросплавный завод, который переберет 3 тыс. кубометров. И если вы думаете, что в случае с шиномонтажом дело дойдет до штрафа, то ошибаетесь – госэкоконтролер получит взятку, для чего и появилась в законе эта нелепая норма, – считает Сазонов. – Второе – правовой нигилизм высшего порядка. Берем тот же шиномонтаж, помещение которого находится в собственности мелкого предпринимателя. Законопроект дает право экоконтролю при внеплановых проверках вламываться на предприятия без согласования с другими органами власти".

Он добавил, что производство может быть полностью остановлено из-за начала проверки.

"Нововведение также дает право останавливать предприятие на три дня на время экопроверки. Представляете, сколько десятков (если не сотен) миллионов потеряет, скажем, химический завод, если по требованию госэкоконтролеров его остановят на три дня для проверки? И сколько денег потеряют предприятия, которые из-за остановки химзавода не получат вовремя необходимые им селитру или аммофос?" – возмутился политолог.

Он отметил, что это лучший повод для шантажа и вымогательства, поскольку собственник крупного предприятия предпочтет передать пухлый конверт с деньгами экоконтролеру, чем остановить производство на три дня.

"Похоже, совсем не улучшение экологии было истинной целью разработчиков законопроекта "О государственном экологическом контроле", – резюмировал Сазонов.

В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты о государственном экологическом контроле (№3091 и №3091-1) и законопроект об основах проведения внеплановых мероприятий контроля в сфере охраны окружающей природной среды (№3417).

С их критикой 26 июня выступила Профессиональная ассоциация экологов Украины. По словам экспертов ассоциации, в краткосрочной перспективе это действительно может несколько улучшить состояние окружающей среды в отдельных аспектах, но из-за полной остановки и банкротства предприятий.

"Понимая общую ответственность за состояние окружающей среды, мы не можем в такое трудное для страны время поддерживать откровенно несовершенные законопроекты, польза от которых сомнительна, а вред очевиден", – сказано в заявлении.

Гендиректор "Укркокса" Анатолий Старовойт считает, что принятие этих законопроектов может привести к срыву технологических процессов на металлургических предприятиях и увеличению выбросов заводами.

Европейская бизнес-ассоциация призывала Верховную Раду реформировать механизм сбора и использования экологического налога. В связи с этим бизнес-сообщество предлагает разрешить предприятиям использовать до 70% средств эконалога на инвестиции в природоохранные мероприятия. По их мнению, такой шаг позволит повысить эффективность использования средств в части влияния на экологическую обстановку, так как промышленные предприятия понимают, за счет реализации каких мероприятий можно снизить нагрузку на окружающую среду. Сейчас эконалог распределяется между бюджетами разных уровней в следующих пропорциях: местные бюджеты – 55%; госбюджет – 45%.

По оценке эксперта, главы Центра экологии и развития новых технологий Владислава Антипова, средства от эконалога, которые уплачивают промышленные предприятия, не используются по назначению и направляются на погашение дефицита бюджета по социальным выплатам, писало "РБК-Украина".