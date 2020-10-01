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Нардеп Халимон рассказал о миллиардной коррупционной схеме в аграрном секторе

Когда коррупционная схема с участием частного предприятия и государственной компании обнаружилась, ее участники предложили за молчание взятку в 40 млн грн, рассказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, нардеп от "Слуги народа" Павел Халимон.

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Халимон: Предприятие осуществляет подобную деятельность и на других госпредприятиях путем заключения таких же договоров в Сумской области и в Запорожской с 2016 года
Халимон: Предприятие осуществляет подобную деятельность и на других госпредприятиях путем заключения таких же договоров – в Сумской области и в Запорожской – с 2016 года
Фото: edumka.com

В Черниговской области руководство частной компании закупало у госпредприятия сельскохозяйственную продукцию по заниженным ценам и продавало этому же ГП свои услуги по завышенным. Об этом со ссылкой на пресс-конференцию заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, нардепа от "Слуги народа" Павла Халимона и недавно назначенного на должность директора ГП "Исследовательское хозяйство "Ивковцы" Мироновского института пшеницы Академии аграрных наук Украины Олега Пищенко пишет издание "Апостроф".

Халимон рассказал, что в начале лета к нему обратились работники госпредприятия "Ивковцы" из Прилукского района Черниговской области.

"Информация, которую я от них получил, говорила о признаках доведения предприятия до банкротства и нанесения ущерба государству", – сказал политик и добавил, что по результатам проверки правоохранителей и комиссии Академии аграрных наук были установлены факты злоупотреблений.

Схема заключалась в том, что агрофирма "Батьківщина" покупала у госпредприятия "Ивковцы" урожай по себестоимости посевного зерна под видом незавершенного сельхозпроизводства, а ГП платило этой же фирме за посев, внесение удобрений и другие услуги по завышенным в несколько раз ценам, утверждает нардеп.

"В результате такой "хозяйственной деятельности" государству был причинен ущерб в размере более 50 млн грн. После выявления этих фактов у нас не осталось другого выхода, чем обратиться в Прилукский горрайонный суд, чтобы обеспечить исковые требования и наложить арест на весь урожай озимых культур. Следственный судья отреагировал вовремя и вынес соответствующее решение", – отметил он.

Политик заявил, что схему организовал экс-нардеп и теперешний собственник фирмы "Батьківщина" Олег Дмитренко.

"Чтобы, так сказать, откупиться, он предложил мне взятку в 40 млн грн, чтобы продолжить незаконную деятельность. Хочу обратить внимание, что предприятие Дмитренко осуществляет подобную деятельность и на других госпредприятиях путем заключения таких же договоров – в Сумской области и в Запорожской – с 2016 года. У меня есть информация, что относительно этих предприятий также открыты уголовные производства", – сказал Халимон. Он подчеркнул, что о предложенной взятке сразу сообщил в Нацполицию.

За четыре года государству причинили ущерб в размере около 1 млрд грн, утверждает народный депутат. Директор "Ивковцев" сообщил, что, если бы продукция предприятия продавалась по коммерческим ценам, ее стоимость была бы в пять раз выше.

"На сегодняшний день разница составляет примерно в пять раз. То есть гектар [пшеницы], согласно документам, которые есть в свободном доступе, СООО "Батьківщині" отписывался за порядка 8,5 тыс. грн. В то время как должно было быть минимум 40 тыс. грн", – заявил Пищенко.

Теги: коррупция, урожай, Черниговская область, взятка, Павел Халимон
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