Нардеп Юрченко прокомментировал информацию о том, что 11 лет назад украл пиво в магазине

Внефракционный нардеп Александр Юрченко пообещал в ближайшее время опровергнуть информацию о том, что в 2009 году он украл пиво в магазине.

Внефракционный нардеп Александр Юрченко, которого подозревают во взяточничестве, назвал фейком информацию о том, что 11 лет назад его задержали за кражу четырех бутылок пива Staropramen в киевском магазине. Об этом 29 сентября он сообщил корреспонденту "Радіо Свобода" возле здания Верховной Рады.

"Это один из тех фейков, которые сейчас на меня упали, я в ближайшее время это опровергну так, чтобы всем было понятно, что эта информация не соответствует действительности", – заявил нардеп.

О том, что Юрченко в 2009 году задерживали за кражу пива в магазине "Каштан" в Киеве сообщил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

21 сентября 2020 года ВАКС арестовал Юрченко до 9 ноября с возможностью выйти под залог в размере 3 млн грн. 23 сентября суд арестовал имущество политика. По данным НАБУ, нардеп "в завуалированной форме" попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту, касавшемуся сферы бытовых отходов, и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов – членов профильного комитета Рады.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко 17 сентября. В этот же день Юрченко вручили подозрение, исключили из фракции "Слуга народа", а также допросили в НАБУ и САП.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает "больше показательных посадок" по коррупционным делам и что Юрченко "обязательно сядет в тюрьму".

В суде Юрченко отрицал обвинения во взяточничестве и называл себя борцом за справедливость.

25 сентября за Юрченко внесли залог и он вышел из СИЗО. На него надели электронный браслет.