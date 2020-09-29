Нардеп Юрченко заявил, что не сложит мандат

Внефракционный нардеп Александр Юрченко, которого подозревают во взяточничестве, заявил, что не совершал никаких преступлений.

Юрченко: Я ни у кого никаких денег не требовал Фото: Олександр Юрченко / Facebook

Внефракционный нардеп Александр Юрченко, которого подозревают во взяточничестве, заявил, что не сложит депутатский мандат. Об этом 29 сентября сообщает "Радіо Свобода".

"Ни в коем случае, меня избрали люди, дали мне обязанности, я должен эти обязанности выполнять. И тем более вы видите, что моя деятельность, видимо, кому-то мешает, и мы будем дальше бороться", – утверждает Юрченко.

По словам нардепа, залог за него внесли "люди, которые небезразличны к ситуации с экологией в Киевской области и озабочены проблемами полигонов".

"Моя позиция: никаких преступлений я не совершал, никаких денег я не брал, никого не побуждал и ни у кого никаких денег не требовал. Сейчас другие обстоятельства я не могу разглашать, поскольку продолжается досудебное расследование", – сказал Юрченко.

21 сентября ВАКС арестовал Юрченко до 9 ноября с возможностью выйти под залог в размере 3 млн грн. 23 сентября суд арестовал имущество политика.

По данным НАБУ, нардеп "в завуалированной форме" попросил передать ему через посредника $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту, касавшемуся сферы бытовых отходов, и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов – членов профильного комитета Рады.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко 17 сентября. В этот же день Юрченко вручили подозрение, исключили из фракции "Слуга народа", а также допросили в НАБУ и САП.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает "больше показательных посадок" по коррупционным делам и что Юрченко "обязательно сядет в тюрьму".

В суде Юрченко отрицал обвинения во взяточничестве и называл себя борцом за справедливость.

25 сентября за Юрченко внесли залог и он вышел из СИЗО. На него надели электронный браслет.