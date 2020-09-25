Депутатскую неприкосновенность не ликвидировали, а лишь переписали ее формулировку. Поэтому нардеп Юрченко сидеть не будет

Народный депутат Украины III, VI, VII cозывов, доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук Украины.
Юрченко не будет сидеть, ибо никто не лишил депутатов неприкосновенности!
Не испытывая никаких личных симпатий к нардепу Юрченко, предполагаю, что весь сыр-бор вокруг него закончится очередным пшиком. Все дело в том, что у нас не ликвидировали депутатскую неприкосновенность, а лишь переписали ее формулировку.
Теперь, согласно новой статье 482-2 в Уголовном процессуальном кодексе, все негласные следственные действия (прослушка, видеонаблюдение и т.д.) касательно нардепов можно проводить исключительно после разрешения лично генеральным прокурором.
А это детективы НАБУ по какой-то причине проигнорировали. Следовательно, вся доказательная база, собранная конторой Сытника, без предварительного вердикта Венедиктовой, не может рассматриваться в суде, ибо собрана с нарушением закона.
Даже если Высший антикоррупционный суд признает Юрченко виновным, то он обжалует это в Европейском суде по правам человека. И его выиграет с имиджевыми потерями для Украинского государства, да еще с денежной компенсацией из бюджета страны. И, вопреки заверениям президента Зеленского, сидеть не будет.
Депутатский иммунитет работает. О нем можно было бы забыть при одном условии: если бы любой следователь, детектив мог в случае нарушения закона нардепом возбудить против него уголовное дело без согласования с генеральным прокурором. Но это вряд ли случится при нынешнем режиме.
Источник: Віталій Журавський / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора