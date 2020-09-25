Депутатскую неприкосновенность не ликвидировали, а лишь переписали ее формулировку. Поэтому нардеп Юрченко сидеть не будет

Юрченко не будет сидеть, ибо никто не лишил депутатов неприкосновенности!

Не испытывая никаких личных симпатий к нардепу Юрченко, предполагаю, что весь сыр-бор вокруг него закончится очередным пшиком. Все дело в том, что у нас не ликвидировали депутатскую неприкосновенность, а лишь переписали ее формулировку.

Теперь, согласно новой статье 482-2 в Уголовном процессуальном кодексе, все негласные следственные действия (прослушка, видеонаблюдение и т.д.) касательно нардепов можно проводить исключительно после разрешения лично генеральным прокурором.

А это детективы НАБУ по какой-то причине проигнорировали. Следовательно, вся доказательная база, собранная конторой Сытника, без предварительного вердикта Венедиктовой, не может рассматриваться в суде, ибо собрана с нарушением закона.

Даже если Высший антикоррупционный суд признает Юрченко виновным, то он обжалует это в Европейском суде по правам человека. И его выиграет с имиджевыми потерями для Украинского государства, да еще с денежной компенсацией из бюджета страны. И, вопреки заверениям президента Зеленского, сидеть не будет.

Депутатский иммунитет работает. О нем можно было бы забыть при одном условии: если бы любой следователь, детектив мог в случае нарушения закона нардепом возбудить против него уголовное дело без согласования с генеральным прокурором. Но это вряд ли случится при нынешнем режиме.

Источник: Віталій Журавський / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора